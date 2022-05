La vida Online

La realidad superó a la ciencia ficción. Mientras veíamos en la TV al Agente 86 hablar desde su zapatofono, pocos imaginábamos que años después contaríamos con un teléfono celular que nos permitiría, además de hablar, hacer un montón de actividades. La tecnología llegó para cambiarnos la vida. Resumimos a continuación algunas tareas que con la ayuda tecnológica, se pueden realizar desde la comodidad del hogar.



El Banco en casa

Hoy en día la mayoría de las entidades bancarias cuentan con una APP que pueden utilizar sus clientes para realizar diferentes transacciones sin salir de su domicilio. Desde casa se pueden pagar los impuestos, el resumen de la tarjeta de crédito, renovar Plazos Fijos, hacer transferencias. También se puede acceder a las cuentas bancarias desde el Home Banking de cada entidad.



La Escuela en casa

Durante el peor momento de la pandemia proliferaron las clases a distancia. Además, los alumnos podían leer sus libros Online y enviar sus tareas por Email. Hoy en día se siguen realizando reuniones de padres por Zoom, aprovechando la comodidad de que todos puedan asistir sin tener que trasladarse. Inclusive, muchos docentes asisten a reuniones virtuales con sus pares.

Jugar desde casa

Hay una página Web Casinorey.com.ar que ayuda a las personas que quieran jugar desde sus casas a elegir un casino online que se adapte a sus necesidades y gustos. Disponen de una gran selección de listas de casinos online disponibles en la Argentina.

Desde los teléfonos celulares se puede acceder a juegos multijugador y jugar con amigos de cualquier lugar del mundo. Hay diferentes propuestas, de diferentes géneros y para todas las edades.

Trabajar desde casa

El viaje de casa al trabajo, en muchos casos se redujo a ir desde el living hasta el ambiente en el que está la computadora. Muchos empleos no requieren de una oficina para poder desarrollarse. Con una buena conexión a Internet y con la adecuada tecnología, muchos profesionales atienden a sus clientes desde la comodidad de su hogar.

Terapia Online



El psicólogo en la pantalla del celular, pasó a ser algo normal. Los profesionales así, pueden atender más pacientes en menos tiempo. La terapia online, aumentó mucho a partir de la aparición del Covid y persiste hoy en día. Mediante una videollamada se puede hablar con el psicólogo sin la necesidad de trasladarse. Esta modalidad online redujo los costos de los profesionales que no tiene que alquilar un consultorio para atender y a su vez estos pueden disminuir sus honorarios.

Idiomas On-Line

Las clases a domicilio también se convirtieron en clases a distancia. Perfectamente se puede estudiar un idioma con una computadora o a través de un teléfono. Con las herramientas adecuadas, los profesores pueden asistir a sus alumnos que no se mueven de sus casas. El profesor particular puede prestar una atención personalizada a través de diversas aplicaciones de videollamadas (WhatsApp, Zoom, Skype, Discord, etc). Otras alternativas para aprender un idioma desde casas son los cursos online que se encuentran en la Web, las aplicaciones móviles que permiten aprender jugando, y los videos tutoriales.