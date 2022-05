Mi barrio: Colegiales

Con la idea de conocer a la gente que vive en la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) convocamos a los vecinos a que nos cuenten su historia en el barrio. Nos la pueden enviar por Email a: mibelgrano@gmail.com.

En esta oportunidad, Adriana Fernández nos contó:

Me mudé al barrio en el año 1999. Vivo en Teodoro Garcia y Conesa hace 23 años. Elegí Colegiales porque siempre me gustó por su tranquilidad, sus casas bajas con jardines, sus calles empedradas, su arboleda frondosa y su excelente conectividad con otras zonas de la ciudad y además porque a pocas cuadras vivían mis padres.

Disfruto al caminar, soy muy observadora y siempre descubro algo que me sigue confirmando la excelente decisión de venir a vivir a este lugar. Desde hace unos años tengo un sueño que comparto con muchos vecinos: que en el ex playón ferroviario de Colegiales se haga un gran parque público. Son casi 7 hectáreas de suelo absorbente, un gran pulmón verde. Ya lo venimos proyectando. En 2018, se vendieron 5 lotes pese a la sostenida resistencia vecinal que aún continúa.

Estoy muy involucrada y comprometida en lograr mejoras en el espacio público que es el lugar del encuentro social, por eso formo parte del Consejo Consultivo Comunal (órgano institucional de participación ciudadana), “Colegiales participa y decide” (vecinos, organizaciones y colectivos sociales y políticos del barrio y la Comuna 13 reunidos para defender el barrio que queremos), “Parque Cultural Estación Colegiales” (vecinos que queremos un Parque Cultural en la Estación Colegiales) y “Tierras ferroviarias verdes” (red de asambleas barriales y organizaciones que luchamos para que las tierras ferroviarias porteñas sean espacios verdes públicos).

Si bien el barrio conserva su espíritu, se han vendido y demolido numerosas casas. Con cada demolición se me estruje el corazón. Desde hace alrededor de 5 años están avanzando los edificios. Colegiales necesita de más espacios verdes, (hoy tiene 0,7 m2 de verde por habitante) como el “El Parque Cultural” en la ex playa ferroviaria contigua a la estación y la plaza de casi 2500 m2 que por ley 6010 del 2018 deberíamos tener en C. Arenal y Martinez (La Plaza Biro como la llamamos los vecinos en homenaje al inventor de la birome que vivió en el barrio). Estoy convencida que lo lograremos.