El pasado miércoles 01 de junio de 2022 por la tarde en la sede Comunal 13, se realizó un encuentro entre algunos Miembros del Consejo Consultivo Comuna 13 con el equipo de Paisaje Urbano. La Dirección de Regeneración Urbana presentó el proyecto para los jardines de las torres que se están construyendo en el Playón Ferroviario de Colegiales.

Cuatro integrantes del Consejo Consultivo que participaron de la reunión presentaron una nota que especificaba lo siguiente:

“No convalidamos la venta fraudulenta, viciada de nulidad, de los lotes del Playón Ferroviario de Colegiales, tierras públicas que se entregaron a la especulación inmobiliaria en una ciudad que carece de espacios verdes y tiene más del 20 % de las viviendas desocupadas. El jardín para las torres ya está diseñado por el GCABA y no nos vamos a prestar a la farsa de elegir el color de las macetas o entre dos especies de plantas nativas. Nuestra única participación es exigir que los cuatro lotes que aún no han podido vender sean declarados Urbanización Parque y que tanto el Gobierno de la Ciudad como el de Nación firmen el compromiso de no subastarlos”.

Además, se quejaron porque el Gobierno de la Ciudad no accedió a las siguientes inquietudes, pedidos y necesidades de los vecinos:

– Proyecto vecinal presentado en la Legislatura para que todo el Playón Ferroviario de Colegiales sea un parque de acceso público y gratuito.

– A las miles de firmas en contra de la venta de los terrenos del Playón Ferroviario de Colegiales.

– Al 98% que se manifestó en las Audiencias Públicas de la Legislatura contra la Venta del Tiro Federal.

– A la venta del Dorrego.

– Al Cambio del Código Urbanístico.

– Al 90% que se manifestó en contra de que hubieran comercios bajo viaducto Mitre, en las consultas vecinales que organizaron.

– A las reiteradas solicitudes para que cumplan con la Ley 6010 que indica la creación del espacio verde de Plaza Biro.

– A la oposición a la calle de convivencia en Av. Del Libertador.