Iberá y Libertador

Un vecino del barrio de Núñez, en comunicación con la redacción del diario Mi Belgrano, propuso un cambio que puede beneficiar a los automovilistas que circulan por la zona.



Raúl: Vivo en Iberá y 11 de Septiembre. Todos los días vuelvo de trabajar con mi auto por la Avenida Figueroa Alcorta, doblo en Udaondo y al llegar a Libertador no puedo seguir derecho por Iberá porque está cerrado el paso para los autos. Me veo obligado a ir hasta la calle Campos Salles y doblar en el semáforo. Esto implica que se genere un caos porque se forma en Libertador una larga fila de automóviles a la espera de que cambie el semáforo para doblar a la izquierda. Además, no faltan los apurados que se ponen en doble fila complicando aun más la situación. Abrir el paso por Iberá sería un gran alivio para el tránsito y para los vecinos que tienen que soportar los bocinazos que se escuchan en algunos horarios.

