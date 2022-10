Choque en Crisólogo Larralde y Moldes

Este viernes 21 de octubre de 2022, poco antes de las 8 AM, se produjo un choque entre un patrullero y un vehículo particular en la intersección de Crisólogo Larralde y Moldes. El auto (un Fiat) volcó tras el impacto y el patrullero sufrió graves daños en su parte delantera.



Cinco personas resultaron heridas y fueron trasladados a hospitales de la zona. Alberto Crescenti, director del SAME, informó que los ocupantes de ambos vehículos sufrieron politraumatismos de variada intensidad, aunque sin riesgo de vida. Entre los heridos del auto particular había un joven de 25 años y un adolescente de 16 años.

Personal policial cortó el tránsito en ambas arterias para facilitar el trabajo del personal de bomberos y la asistencia sanitaria.