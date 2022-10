Mirta, una vecina del barrio de Belgrano, nos envió un comentario relacionado con una nota que publicamos en la edición de septiembre del diario Mi Belgrano.

«Una de las notas que me conmovió mucho, fue en la que hacían referencia al edificio que tiraron abajo en Olazábal y Vidal. Allí había un hotel, una oficina, distintas viviendas. Hace unos años atrás habían construido lo de arriba, ya que no era parte original del edificio. No tenía idea de que esa propiedad era tan antigua, ni sabía quién la había construido, solo que era bellísima y no merecía destruirse. Como siempre, no se respeta la antigüedad como en otros países, vale más lo económico».

A su vez, aprovechó la oportunidad para hacer una propuesta.

«En este momento el edificio donde funcionaba el cine General Paz, en Cabildo y Rivera, podría utilizarse como Centro Cultural y no convertirse en un edificio».

Por último, se despidió agradeciendo: «Gracias diario Mi Belgrano por permitirnos opinar» .

Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas relacionados con los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp: 11-4409-3466.

La última edición del diario Mi Belgrano con información de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez, la podés leer en forma gratuita haciendo un clic aquí.