Por un barrio de casas

Los que hemos elegido y tenido la dicha de vivir en Belgrano R, fuimos motivados por su entorno de casas, sus árboles, sus calles de poco tránsito, lo que configura la sensación de estar en un lugar sin el frenesí de la ciudad.

De a poco, desde hace unos años, los vecinos vemos como ese panorama se va modificando hacia un futuro muy distinto. El avance de edificios, construcciones monolíticas que desentonan con el entorno, casas de estilo inglés al lado de adefesios cúbicos, edificios multifamiliares que asoman en muchas cuadras en una estética inexplicable y un cambio en el ambiente perceptible.

Y todo esto pasa a pesar de la opinión de los vecinos y a pesar de que la U28, la norma del código urbano que regula el barrio, hace especial hincapié en la preservación del paisaje urbano. Ni lo uno ni lo otro se está cumpliendo, en mi opinión.

El último ejemplo fue la compra de dos propiedades linderas a la mía. Dos casas, una por Echeverría y la otra en esquina por Washington cuyo destino iba a ser (por el comentario del dueño de ellas), un edificio como el de Sucre y Washington.

En un principio los vecinos nos quedamos tranquilos porque la suma del terreno de las dos propiedades sumaba más de 900 m2 y es un englobamiento no permitido. Ya que teóricamente se desestimula construir en terrenos que sumen más de esa superficie, justamente para evitar moles edilicias.

Sin embargo, vimos como inexplicablemente avanzaban dos expedientes en la DGIUR (la Dirección General de Interpretación Urbana) en la forma de dos edificios gemelos (unidos inclusive por las cocheras) que burlaba el precepto. Como si cada edificio tuviera su terreno, pero siendo morfológicamente iguales.

A través de la ayuda que siempre hemos tenido los vecinos por la Fundación Patrimonio de Belgrano, se realizó un amparo, para poner a la vista esta incongruencia. Este tipo de acciones llevan tiempo, y producen un desgaste importante. Hacen falta tomar decisiones más de fondo. Una de ellas, es avanzar con el proyecto de Ley de Unificación de Belgrano R, que hoy está dividido en tres Comunas (la 13, la 12 y la 15) y volver a ser una sola Comuna, como era antes del 2006. La división actual en 3 Comunas, hace que las acciones y gestiones se fragmenten y dificulten.

La otra acción importante, para terminar con las excepciones, es proponer para el barrio un proyecto de “Vivienda Unifamiliar”. De forma que Belgrano R sea un barrio de casas no solo para los vecinos, sino para todas las personas de otros barrios que los fines de semana, vienen a pasear por este entorno.

De esta forma, como ya lo han hecho vecinos del Barrio River, podríamos volver al espíritu de la norma U28 que rige a nuestro barrio, en el sentido de preservar la armonía y el paisaje urbano y no estar los vecinos en un estado de “inquietud permanente”. La forma de lograr esto, es juntando firmas para presentar en la Legislatura, no hay otra posibilidad. Las cosas no pasan solas, ni nadie hace lo que nosotros no hacemos.

Tenemos un E-mail para estar en contacto, invito a los vecinos que estén interesados en ayudar a escribirnos a la dirección: vecinosdebelgranor@gmail.com

Jorge Macazaga