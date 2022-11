El pasado 03 de noviembre de 2022 se realizó la reunión de comisarías cercanas de la Comuna 13 a través de la plataforma Zoom, dónde las autoridades policiales escucharon a los vecinos. Resumimos a continuación los reclamos que hicieron algunos de ellos.

Un joven que vive por la zona de Migueletes y Echevería dijo que le sustrajeron una rueda del auto y que de su edificio robaron el portero eléctrico y las manijas.

Otro vecino comentó estar impresionado por la organización que observó en los recitales de Coldplay a diferencia que cuando se juega un partido de fútbol en River. Remarcó que el público asistente era diferente y esto quizás ayudó. Con respecto al tránsito se mostró indignado porque suele sacar fotos y hacer la denuncia de vehículos mal estacionados, pero solo le llega un Email de agradecimiento. Reclamó por la presencia de grúas que vengan a remover a los autos denunciados. Además contó que en la Av. Del Libertador hicieron las ciclovías y por tal motivo no puede parar con su auto en la puerta de la farmacia para ir a comprar un remedio. Como es discapacitado, no puede caminar tanto, entonces termina estacionando tapando una rampa y eso no está bien porque así perjudica a otra persona.

Un hombre explicó que en la esquina de la Av. Crámer y Juana Azurduy han crecido muchos los árboles y tapan las cámaras. Pidió la poda de esos árboles para poder tener más seguridad.

Una vecina de Plaza Noruega agradeció a la policía que trata de disuadir a los personajes que tienen rodeando el espacio verde. Sin embargo remarcó que percibe menor presencia policial en la zona. Contó que a partir de las 17 horas se empiezan a poblar las calles Mendoza y Amenábar con personas tiradas que permanecen allí durante la toda la noche tomando alcohol y gritando.

Una mujer se quejó por la zona de Av. Del Libertador y Crisólogo Larralde: “Es impresionante el comportamiento de algunos ciclistas. No respetan los semáforos y van contramano por la ciclovía. Los policías de tránsito no están y si aparecen miran el celular. No hay ningún control. En época escolar los bocinazos son terribles. Las motos van por cualquier lado. Si uno viene circulando por la Av. Del Libertador y quiere doblar en Crisólogo Larralde, está en un serio problema. A los que manejamos nos sacan el registro si cometemos infracciones pero a los que van en bicicletas los saludan. Hay un montón de accidentes y no hay respeto por nada. La policía de tránsito es gente muy joven que no está capacitada”. Por último agregó: “En Arribeños hay dos obras. Un día a las 19.30 horas cortaron el tránsito porque tenían una grúa y volquetes, justo en un horario en que la gente iba para el recital en River, era un descontrol”.

Un hombre que vive hace más de 20 años cerca de Ciudad de la Paz y Virrey Arredondo, dijo que está muy pendiente de lo que pasa en la calle porque tiene cámaras y que últimamente se están produciendo muchos delitos. Le trataron de abrir la persiana a una joyería que está sobre Virrey Arredondo. Intentaron abrir la puerta de su casa. A una pollería le rompieron el vidrio, y le entraron a robar también a una hamburguesería. Robaron un PH que estaba desocupado, una panadería y un supermercado chino a mano armada. Dijo que en su familia están en una crisis total de angustia y no pueden dormir.