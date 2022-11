Mundialistas en el barrio

En Belgrano viven o vivieron importantes protagonistas de la cultura argentina, entre ellos, figuras que saben lo que es representar a la Selección en un Mundial de fútbol. Uno de ellos es Jorge Burruchaga, quien disputó dos Mundiales: México 86 e Italia 90. En el primero, marcó dos goles: uno a Bulgaria (2-0) en la fase de grupos, y uno de los más históricos que aún perduran en la memoria y corazón de cada argentino: el tanto definitorio en la final ante Alemania (3-2) para alzar la copa del mundo. En Italia marcó frente a Unión Soviética (2-0) en la primera ronda, y convirtió en la tanda de penales ante Yugoslavia (cuartos de final) y contra el local (semis). “Mi Belgrano” entrevistó al ex habilidoso volante en una de sus ediciones y algo de lo que nos contó fue lo siguiente: “Vivo en Barrio River y lo que más destaco es la tranquilidad. Belgrano es un centro estratégico de la Capital y tiene muchas comodidades y accesos. Me gusta disfrutar de la zona y además tengo muchos amigos por aquí con los cuales comparto momentos”.

El mejor arquero de la historia argentina: el Pato Fillol, es otro de los que vivieron en la zona. Pieza fundamental en la obtención del Mundial 78 con atajadas memorables (le marcaron solo cuatro tantos). También participó del Mundial de Alemania 74, en donde fue como segundo arquero, siendo el titular Daniel Carnevali. De todos modos, atajó en un partido ante el local en la llave de segunda fase, ronda que no superaría el conjunto nacional. En España 82 fue el portero titular, le convirtieron siete goles, y la albiceleste se volvería en segunda ronda. “Mi Belgrano” tuvo la chance de conversar con el Pato y esto nos dijo: “Esta zona me gusta mucho, me encanta por todo lo que tiene. Hay mucho espacio verde, todavía hay calles con adoquines, algunos bodegones. Belgrano R está cerca de todo y en Av. Cabildo encontrás cualquier cosa que necesites. Es muy fácil vivir con tantas comodidades”.

Uno que va a hacer su debut en un Mundial en Qatar 2022 es Germán Pezzella. El defensor se consolidó dentro del plantel que conformó Lionel Scaloni, y si bien no siempre es titular, cada vez que le toca jugar, lo hace muy bien. Mientras estaba en River, Germán vivía en la parte centro de Belgrano, y al charlar con él por aquellos tiempos, esto nos decía: “Cuando me fui de la pensión me mudé a un departamento ubicado en Núñez en las calles 11 de Septiembre y Manuela Pedraza. De Núñez pasé a Mendoza y Av. Del Libertador, ya en el barrio de Belgrano. Luego me mudé dentro de la zona, pero más para el lado de Av. Cabildo y Monroe. Estuvo un tiempo mi hermano viviendo conmigo. Me gusta porque estoy cerca del club y a mitad de camino de todo. Tiene muchos accesos para manejarse con comodidad. Además, ya me acostumbré a vivir en el barrio”.