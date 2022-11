Robo a Silvia Fernández Barrio en Belgrano

El viernes 18 de noviembre de 2022, durante el programa “Momento D” que se emite por Canal 13 y es conducido por Fabián Doman, la periodista Silvia Fernández Barrio contó cómo le robaron su reloj en pleno Belgrano.

“Estoy en Echeverría al 2000, entre O’ Higgins y Arcos. Salía de la peluquería e iba caminando para encontrarme con mis hijos a comer en un restaurante súper conocido que hay en la esquina de Cuba y Echeverría. De repente sentí que alguien me agarró desde atrás pero no lastimándome. Pensé que era mi hijo, entonces me di vuelta como para darle un beso pero no era él. No dijo nada, y me arrancó el reloj de manera violenta. Yo soy muy cuidadosa, siempre voy con el reloj del lado de los edificios pero hoy cometí el error de que me iba hacia el restaurante y crucé entonces me quedó la mano del lado de la calle. Me podría haber sacado el celular que lo tenía en la mano y la cartera, pero solo se llevó el reloj. Luego se subió a una moto colorada sin patente que era conducida por otra persona con un casco negro y blanco. Se escaparon hacia Barrancas de Belgrano, bajando por Echeverría. Cinco vecinas que me imagino se iban a almorzar, llamaron enseguida al 911. Inmediatamente vino un patrullero”.

“Después fui a la comisaría 51 donde tuve un trato excelente. Me contaron que hay dos bandas que están siguiendo, que lo único que roban son relojes. Están detrás de ellos, en el plano investigativo”.

