Robos en el barrio

Los vecinos cuentan robos que padecieron ellos o algún conocido. A su vez opinan sobre la inseguridad.

Pia: Conozco dos personas que les robaron el celular en la última semana por el barrio de Belgrano.

Carlos: A mí hijo le robaron el celular arriba de la moto, en un semáforo. Fue por Av. Cabildo y M. Pedraza. Los delincuentes se fueron en moto en contramano. Cecilia: Están robando mucho celulares por el barrio y se van corriendo a la estación Belgrano C. Hay poca vigilancia.

Claudia: Hay mucha inseguridad, pero no se hacen las denuncias. No hay solidaridad entre vecinos, porque no quieren hablar, ni meterse, no aceptan ser testigos, ni difunden lo que está sucediendo, ponen excusas y se lavan las manos. Sin compromiso de los vecinos de la Comuna 13, no habrá solución. No puede haber un policía en la puerta de cada uno. Eso es el egoísmo individualista. Es una tarea grupal. Si no se hace, será difícil reducir la inseguridad en la zona. Como en toda la ciudad, no sólo en esta comuna.

Verónica: Tienen que poner mas policías en la calle.

Manuel: A mi papá, hace un tiempo atrás, le robaron el reloj. Estaba con el auto, parado en el semáforo de La Pampa y V. Vértiz. Hace poco por Amenábar e Iberá le arrebataron el celular desde una moto a una chica que caminaba del lado de la ciclovía.

Enrique: Se ven bastantes patrulleros dando vueltas. Uno tal vez se descuida porque se siente seguro en la zona pero hay que estar atentos igual.

Milena: No es cuestión de sacar patrulleros, los policías pueden detenerlos, y al otro día están los delincuentes sueltos, haciendo otra vez lo mismo.