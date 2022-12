Robo en una escuela del Bajo Belgrano

Valeria nos envió su preocupación por lo sucedido en una escuela del Bajo Belgrano.



El fin de semana del 15 y 16 de octubre entraron a robar en la Escuela Primaria Común N° 8 “Alte. Ramon González Fernández” del D.E. 10 ubicada en Húsares 2155 entre Mendoza y Juramento, edificio que también se comparte con el Jardín de Infantes Integral N° 4 “Jardín del Sauce”.



No es la primera vez que se vulnera la seguridad de la escuela. El año pasado también hubo un robo de graves consecuencias y el fin de semana del 20 y 21 de agosto ingresaron al jardín en un acto de vandalismo que incluyó una pintada xenófoba.



Las familias de la escuela y el jardín estamos reclamando que se tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar, entre ellas la instalación de alarmas, la presencia permanente de personal de la Policía de la Ciudad en el horario en el que no hay personal docente en la escuela, así como los fines de semana, feriados y los recesos de verano e invierno así como otras medidas que se consideren convenientes para que la escuela sea un lugar seguro y los niños no se vean privados de los elementos indispensables para el aprendizaje.



La Escuela es la misma que en mayo había sufrido desprendimiento de mampostería en el patio que por suerte sucedió fuera del horario de clases.

