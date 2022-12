Problemas con la Ecobici

El año pasado publicamos la nota “Cómo resolver un problema con la APP de la Ecobici y no volverse loco en el intento”, donde contamos los inconvenientes que se le presentaron a un usuario porque el sistema de Ecobici no registró que la bicicleta había sido devuelta. Otros usuarios que leyeron la nota, comentaron al respecto:

Marcela: “Gracias por esta publicación, me salvaron la tarde de angustia, me pasó exactamente lo mismo. No encontraba forma de contactar a un humano para explicarle que el viaje continuaba abierto de forma errónea porque ya había anclado la bici. Encima lo supe luego de dejarla y al tratar de habilitar otra bici más de una hora después, cuando la aplicación me dijo que tenía registrado abierto el viaje. También exploré todas las opciones y a los minutos me cerraron el viaje. Nunca más uso la Ecobici, vuelvo a caminar antes que pagar por un error de sistema o llegar a ese nivel de angustia nuevamente.”.

Sebi: “A mi me pasó exactamente lo mismo, anclé la bici (siempre verifico tirando de ella al menos 3 veces) y la dejé en reparación ya que tenía un desperfecto. Dos días después me di cuenta que el fin del viaje no había quedado registrado, por lo tanto no podía utilizar otra bici ya que figuraba como abierto el anterior. Hice toda la perorata del chat con Ecobici y me dijeron que me contestarían en 48 horas. Mientras tanto no puedo utilizar el servicio y me dejaron con la angustia de que no había devuelto la bici. Evidentemente hay problemas con la APP o con las estaciones. Lo único que espero es que no me quieran cobrar ni extras ni nada raro ya que he cumplido con el tiempo y los pasos a seguir”.

Lucas: “Usaba esta APP y estas bicis muy a menudo. Trabajo en Ciudad Universitaria, soy el sereno y mi turno termina a las 05 AM. No tengo automóvil por lo que la bicicleta del Gobierno me parecía una buena opción ya que vivo en Belgrano. Andaba todo bien hasta que me mandaron el mensaje diciendo que la bici no fue anclada. Expliqué que sí, y no me respondieron, me bloquearon el usuario y el asistente virtual nunca más respondió mis mensajes. Ahora no uso más ese sistema desastroso, voy con mi bici”.

Belén: “Me pasó exactamente lo mismo, con la diferencia que me cobraron un exceso de $10.800. Sigo intentando hacer el reclamo”.

Recomendaciones

Para evitar inconvenientes les recomendamos a los usuarios que una vez anclada la bicicleta en la estación, verifiquen en la APP que el viaje figure como finalizado. Además, como prueba, es bueno tomar una foto donde se vea la bicicleta con su Código QR anclada a la estación.