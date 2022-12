Poco espacio para pasar

Un vecino de Belgrano, nos envió la foto junto con el siguiente texto:



“En la calurosa tarde de este sábado 31 de diciembre de 2022 salí a realizar las últimas compras del año. Iba por Blanco Encalada, doblé en Vidal y al llegar a Monroe me encontré con un camión estacionado contramano tapando la esquina mientras se escuchaba un fuerte ruido que hacían con una máquina. Tuve que bajar a la calle para esquivar ese camión, con cierto temor pues venían autos circulando por Vidal, y así pude cruzar Monroe. Al llegar a la otra esquina no me quedó otra que seguir por la calle porque a la vereda no se podía subir. Recién pude seguir caminando por la vereda de Vidal pasando la esquina. Seguramente será necesario hacer esos trabajos, pero no se tienen que olvidar de acomodar el paso de manera que los peatones podamos seguir caminando sin poner en riesgo nuestra vida. Soy una persona mayor que camina con dificultad y estos obstáculos me suelen complicar el paso”.

Navegación de entradas