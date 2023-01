“El auto no tocó ni encerró a la moto”

El viernes 6 de enero de 2022 por la tarde, la abogada de la mujer que manejaba el Chevrolet Onix azul, habló en el programa de televisión de Maju Lozano que se emite por canal 9 y dijo:



“Ella conducía su auto y viajaba junto a su hermana, que es personal civil de la Policía de la Ciudad, y su sobrino menor de edad, cuando al pasar por el túnel vio por el espejo retrovisor que un joven que andaba en moto volaba por los aires hasta caer. Se bajó y un hombre le dijo que no se acerque porque no era agradable ver el estado en el que había quedado el muchacho. Le preguntó si habían llamado al 911, le dijeron que no, entonces ella volvió al auto a pedir el auxilio policial y médico. Después, entendió que su presencia era innecesaria y su sobrino, que es un menor de muy corta edad, estaba muy asustado y alterado, por lo que decidió irse”.

Después agregó: “Cuando supo la repercusión que tomó el asunto, se quiso presentar ese mismo día, pero la fiscalía estaba cerrada. Pusimos a disposición el auto y la fiscalía entendió que había que secuestrarlo en el lugar para que no se moviera y se encontrara en las condiciones exactas en las que estaba. Entregamos el teléfono y está la llamada de 43 segundos que se realizó a las 19.20, y eso figura en la sentencia de exención de prisión”. Además explicó: “Los peritos que recibieron el coche manifestaron que la moto aparentemente derrapó en la entrada del túnel. Se determinó que el auto no lo tocó ni lo encerró”. Por último dijo que: “Ella venía por el carril lento y la moto iba por el carril rápido a excesiva velocidad, según dicen. Ahora si tuvo un desperfecto mecánico, si es un desperfecto del suelo que le provocó que perdiera el equilibrio y tuviera un golpe mortal lo desconocemos. Todo eso será producto de las pericias. En la cámara se ve cómo ella ingresa por el carril lento y la moto por el rápido”.

Recordamos que el día anterior, jueves 5 de enero, Personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad identificó a la conductora del vehículo involucrado en el incidente vial acontecido el pasado lunes en la Avenida Del Libertador.