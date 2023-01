Promocionar un negocio de forma eficiente es el objetivo de todos los comercios, independientemente del rubro al que se dediquen. En la actualidad, no hay recurso más eficaz que la mercadotecnia que ocurre por completo en la web. Así lo han demostrado algunos de los sectores más exitosos de los últimos años, como el casino en vivo y la distribución de contenidos bajo demanda. Es por eso que se puede tomar más de un consejo de estas industrias. A continuación, presentaremos las tendencias del marketing digital en 2023.

Marketing por email para el lanzamiento de nuevos productos

Una de las tendencias más exitosas de la mercadotecnia digital que deberán aprovechar, especialmente, las pequeñas empresas es el marketing por email para el lanzamiento de nuevos productos. Aproximadamente, un 80 % de los negocios más exitosos utilizan este medio para generar leads y alcanzar, así, a potenciales clientes. Lo cierto es que la mayoría de las personas tiene una dirección de correo electrónico, por lo que este medio es muy eficaz para conectarse con el público. En cuanto al lanzamiento de los productos, lo más beneficioso será usar las listas de suscriptores para llegar a los clientes habituales y a quienes todavía no han comprado nada.

Plataformas de mensajería en tiempo real para recoger datos

Por otro lado, las plataformas de mensajería en tiempo real se han convertido en una herramienta muy valiosa para las empresas. Es que muchos de los clientes quieren solucionar sus problemas cuanto antes y esta se presenta como una manera muy eficaz de hacerlo. Como beneficio adicional para las compañías se encuentra la recolección de datos. Estos servicios son una increíble fuente de información que permiten conocer mejor a los clientes, de modo que se puedan ofrecer productos optimizados a sus intereses en el futuro.

Popularidad de las agencias de marketing digital

Si bien no es imposible idear una estrategia de marketing digital, lo más recomendable es dejarlo en manos de profesionales. Es por eso que las agencias que se dedican a ello alcanzarán una mayor popularidad en 2023. Esto es especialmente cierto en los casos en los que las compañías no cuentan con los recursos necesarios para aplicar todas las herramientas de la mercadotecnia que podrían ser beneficiosas para hacer crecer el negocio. Como ventaja adicional, las agencias están al día con las últimas novedades del sector y no temen depender de la creatividad para que un negocio llegue mucho más lejos.

Chatbots para mejorar la experiencia de los usuarios

Finalmente, los chatbots serán otra de las tendencias del marketing digital del 2023 para mejorar la experiencia de los usuarios. Es que pueden ayudar a los pequeños negocios y a aquellas empresas que no tienen largas horas operativas a responder las consultas de sus clientes y proporcionar soluciones a sus problemas. Los sectores más exitosos ya demostraron que contar con la ayuda de un bot conversacional es una de las maneras más efectivas de mejorar la experiencia de los clientes y, por eso, es recomendable invertir en ello.