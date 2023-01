Choques acontecidos en la zona en el año pasado

Un día como hoy pero hace un año, el 22 de enero de 2022, se produjo un choque en Matienzo y Av. Cabildo. Los vehículos involucrados en la colisión fueron un auto Ford Focus ocupado por dos personas y un colectivo de la línea 161, con pasajeros a bordo que pudieron descender sin inconvenientes. Los Bomberos de la Ciudad realizaron maniobras para liberar al conductor del auto que había quedado atrapado en el interior. Una vez liberado, se asistió al hombre en el lugar para luego ser trasladado al Hospital Fernández con un diagnóstico de politraumatismos.



En el año 2022 publicamos en Mi Belgrano 29 notas sobre choques acontecidos en la zona. Estuvieron involucrados 40 autos, 4 colectivos, 3 camiones y 2 motos. En 19 de esos siniestros solo participó un vehículo debido a qué volcó o chocó contra algo (una pared, un auto estacionado, etc). Libertador es la avenida que se ubicó primera en el ranking: 7 de los 29 choques ocurrieron allí. Cabildo ocupó el segundo lugar, publicamos 3 choques ocurridos en esa avenida. Entre las 00 y las 08 AM, se produjeron 9 de los 29 choques publicados. Por todos estos choques, 25 personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital por diversas heridas. Por suerte, no hubo que lamentar víctimas fatales en el año pasado. Cabe mencionar que estamos haciendo referencia a los choques que publicamos, pero seguramente se produjeron varios más en la zona durante el año 2022.



Recomendaciones



La mayoría de los incidentes viales que se producen en la ciudad, se podrían evitar. Por eso es importante recordar las siguientes recomendaciones:



Mantener una distancia de seguridad con el vehículo de adelante. A mayor velocidad, mayor distancia de seguridad. Y siempre hay que estar pendientes del vehículo que circula por delante, para anticipar reacciones. No es aconsejable circular detrás de vehículos que impidan tener una visión amplia del tráfico. No conviene circular detrás de camiones o colectivos ya que impiden ver las reacciones del vehículo que le antecede y, de este modo, se imposibilita anticipar sus reacciones. Al circular se debe mantener una cadena de prioridades. Siempre hay que proteger a los más vulnerables, cediendo el paso a peatones y ciclistas. Hay que extremar las precauciones cuando se circula en zonas cercanas a parques o colegios. Es importante respetar las velocidades máximas, los semáforos y la señalización. Ocho de cada diez colisiones graves en las ciudades suelen producirse por no respetar el semáforo. La acción de conducir implica prestar el 100% de atención al entorno. Por ello no se debe circular con auriculares escuchando música, ya que no se podrá escuchar un bocinazo, una sirena de una ambulancia o un sonido que alerte de un posible peligro. Tampoco es aconsejable hablar por teléfono, incluso con el sistema de manos libres. Una de las maniobras que más accidentes produce es el cambio de carril. Muchas veces se hace sin prestar la correcta atención al carril contiguo que se quiere invadir, sin apercibirse que puede haber un vehículo en el ángulo muerto de visión. El cambio de carril es una maniobra arriesgada, por lo que se debe realizar con precaución y sin brusquedades.

