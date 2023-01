Restaurant incendiado hace 5 años

Un día cómo hoy pero hace 5 años, el 31 de Enero de 2018 por la mañana, se produjo un incendio en el Restaurant lindero al Museo Sarmiento. Se llamaba Big Mamma y quedó destruido por las llamas que afectaron al 90% del local. Al Museo solo llegó el humo. Los empleados de ambos lugares fueron evacuados. Los bomberos también evacuaron a los vecinos de dos edificios linderos. Aparentemente el incendio se originó en el subsuelo del Restaurant, donde estaba la cocina. Los vidrios comenzaron a explotar por la presión del fuego, según contó un empleado del lugar: “Cuando llegué había un fuego chico, pero en cuestiones de segundos se quemó todo. Estamos todos bien aunque estresados por la situación”. La policía de la ciudad cortó el transito en Juramento entre Cuba y Arcos, para que pudieran trabajar los bomberos y el SAME envió 6 ambulancias.

Alberto Crescenti dijo en declaraciones a la prensa: “Las primeras informaciones que teníamos decían que el fuego se originó en el Museo Sarmiento, pero después nos enteramos que no era así. Atendimos a un hombre de 65 años con quemaduras leves en el cuero cabelludo y una mujer de 70 años con una crisis hipertensiva. No vamos a trasladar a ninguno de los dos”. El Museo Sarmiento emitió el siguiente comunicado: “Debido a los hechos ocurridos relacionados con el incendio de la confitería, informamos que el personal está muy bien. El edificio y patrimonio no sufrieron daños. Hoy el Museo permanecerá cerrado. Agradecemos al público el interés”.

Una persona que estaba en el lugar, le contó lo sucedido a una cronista de Telefe Noticias: “Estaba trabajando y de repente pude ver que había como una salida de humo, pequeña llama que la estaba tratando de apagar el encargado y uno de los cocineros. Tomé uno de los matafuegos e intenté ayudar tratando de cerrar la llave de gas, pero no podíamos porque el mismo el extintor no nos permitía ver dónde estaba. Escuchamos gritos porque nos enteramos que el fuego. Intentamos continuar con los matafuegos apagando eso pero ya era incontenible. Le pedimos ayuda a la gente del Museo Sarmiento. En el sector de cocina es donde comenzó todo. No sé cuál fue la causa inicial”.

