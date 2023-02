El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó los resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que se llevó a cabo entre el 16 de marzo y el 18 de mayo de 2022 con una estrategia bimodal: un cuestionario digital y el tradicional barrido territorial con cuestionarios en papel.

En la Comuna 13 (que comprende los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez) hay un total de 146.543 viviendas particulares (destinadas a alojar personas que viven bajo un régimen de tipo familiar, sean parientes o no) y 79 viviendas colectivas (lugar construido o adaptado para alojar personas de un modo permanente o temporario, destinado al alojamiento de personas que viven bajo un mismo techo según un régimen institucional por razones militares, de salud, estudio, religión, etc. Se incluyen en esta categoría: campamentos u obradores; colegios internados; cuarteles; hogares de adultos mayores; hogares de niños y adolescentes; hogares religiosos; hoteles turísticos, apart hoteles, cabañas turísticas, etc.; y prisiones).

La Comuna 13 tiene una población de 265.199 personas de los cuales 262.972 viven en viviendas particulares, 2.141 en viviendas colectivas y 86 en situación de calle (vía pública).

Con respecto al sexo, de las 263.058 personas de la Comuna 13 (262.972 que viven en viviendas particulares 262.972 + 86 que están en situación de calle), 144.479 son mujeres, 118.542 son hombres y 37 no son de ninguno de los anteriores.

Con 265.199 personas, la Comuna 13 es la más poblada de toda la ciudad de Buenos Aires, le siguen en el ranking sus dos Comunas linderas, la 14 (Palermo) con 249.016 habitantes y la 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) con 236.294.

