El pasado martes 07 de Febrero de 2023 por la mañana, Horacio Rodríguez Larreta recorrió el Parque Ferroviario Colegiales. Estuvo acompañado por Jorge Macri (ministro de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires) y Juan Salari (jefe de Gabinete del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana).

El jefe de gobierno porteño afirmó: “Esta obra será otro gran pulmón verde para avanzar en la transformación de Buenos Aires. Tener más puntos de encuentro para disfrutar de la ciudad al aire libre significa mejor calidad de vida y más bienestar. Este Parque de casi dos manzanas y media, ubicado entre las calles Virrey Olaguer y Feliú, Moldes, la Avenida Federico Lacroze y las vías del ferrocarril Mitre, va a sumar 18.000 metros cuadrados de nuevo espacio verde y beneficiará a más de 80.000 vecinos”.

Los trabajos que se están realizando en el parque de Colegiales comprenden una superficie total de 24.000 metros cuadrados que se despliegan a través de dos diseños arquitectónicos de tipo poligonal (Poligóno Lacroze y Polígono Virreyes). El Parque también genera nuevos usos de espacio público con más circulación peatonal y zonas de conexión con la plaza Juan José Paso a partir de un diseño urbano que enlaza ambos espacios creando un corredor verde. Además, se sumarán casi 180 árboles a los 86 existentes, 79 luminarias LED y 61 bancos nuevos.

Más verde, menos cemento

La red de Asambleas Barriales y organizaciones “Tierras Ferroviarias Verdes”, publicó en su cuenta de Instagram (@tfverdes):

“Con motivo de los negociados que Playas Ferroviarias SA está llevando adelante con el playón ferroviario de Caballito, comentábamos el origen y motivo de nuestra red, centrada en lograr que los ex playones ferroviarios de la Ciudad se conviertan en grandes parques públicos, de suelo absorbente y arbolado frondoso. Pero el festín con los playones ferroviarios no es exclusividad de Playas Ferroviarias. En el barrio de Colegiales, tanto la AABE como el Gobierno porteño actúan de manera tal que los vecinos y vecinas no puedan disfrutar de un gran parque público y buscan que nos conformemos con dos pequeñas plazas que en realidad fueron creadas para aumentar el valor de venta de las torres de departamentos que allí se están construyendo. La discusión es la misma: calidad de vida para muchos o negocios para unos pocos. Nosotros luchamos por la primera, por eso venimos exigiendo al Gobierno de la Ciudad y a los legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos que traten el proyecto de ley 1939-P-2022 y rezonifiquen como Urbanización Parque -UP- a los 4 lotes aún no vendidos del playón de Colegiales, para que no caigan en las garras del capital inmobiliario y se sumen a las pequeñas plazas que se están haciendo, generando así un gran espacio verde público”.

