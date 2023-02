¿Qué pasó con la mujer que vivía en Crámer y Juramento?

Hace un año, en Febrero de 2022, publicamos el siguiente texto enviado por un vecino de Belgrano llamado Alfredo: “Hace un tiempo envié una foto y un comentario respecto a la instalación de una especie de rancho/casita de hornero sobre la vereda en la esquina de la Av. Crámer y Juramento ocupado desde entonces (más de año y medio coincidente con el comienzo de la pandemia) por una señora muy mayor. Allí, según sea la estación y el día lo permita, descansa dentro o fuera del hueco armado por los bultos. Llamé a cuánto número oficial se pueda llamar y en todos recibí la misma y absurda respuesta: “Hemos ofrecido trasladarla, pero la señora no quiere”. Desde los finales del año 2021, he notado que no está sola. Ahora la acompaña durante las horas de luz un hombre relativamente joven (40/50 años) ocupando dos asientos en la ancha vereda y trajinando con los bultos que ya son más que al principio. Es absolutamente incomprensible que el derecho esté de parte del usurpador del espacio público y no del respeto del principio de NO OCUPACIÓN del mismo y menos en forma permanente por quien decida de buenas a primeras instalarse en una esquina cualquiera. Estamos muy mal si cualquiera se puede hacer dueño de un lugar público y no ser compelido a retirarse por el mero hecho de que se niegue a hacerlo”.

En el mes de enero de 2023 publicamos en nuestra cuenta de Instagram dos fotos acompañadas del siguiente texto: “Retiraron una especie de carpa que había en Av. Crámer y Juramento donde una mujer en situación de calle vivió mucho tiempo. ¿Alguien sabe que pasó con la señora?”.

Vecinos que leyeron la publicación, dejaron sus comentarios: “Aparentemente le ofrecieron lugar en los paradores pero ella nunca quiso aceptar. Espero que esté en mejores condiciones. Nadie debería vivir en la calle”. “La vi varias veces. ¿Y ahora donde duerme y se resguarda? ¿Le dieron opciones antes de levantarle la carpa?”. “La veía al llevar a mi hija al colegio. En diciembre estaba allí”. “Hace varios años que estaba, con sus pertenencias siempre ordenadas”. “Creo que comenzó a estar ahí en la pandemia. Muchos le llevaban comida”. “Esa señora estaba hace muchísimos años. A veces también había un joven que parecía ser el hijo”. “Se llama Cristina. Con mí grupo de recorridas le dábamos de comer”. “Como 3 años la vi. Ojalá que esté bien”. “Bien por el gobierno, con lo que vale un metro cuadrado en Belgrano quien pudiera vivir ahí”. “Hacía sus necesidades ahí mismo y el olor era terrible, espero que este en un mejor lugar”. “A principio de enero estaba, porque le di un dinero y me lo agradeció. Me daba mucha pena verla en pleno invierno ahí”.

En el grupo de Facebook “Belgrano R” hicieron la siguiente publicación: “¿Alguien sabe qué pasó con la señora que vivía en la calle, en Crámer casi Juramento?” y recibió las siguientes respuestas:

“Conozco sobre personas en situación de calle dado que colaboré con una fundación. Siempre se les ofrece techo, asistencia y en algunos casos trabajo pero generalmente eligen la calle”. “Estuvo años a la vista de todos sobreviviendo en la calle”. “Me dijo la chica del kiosco que la llevaron a un lugar del gobierno porque estaba con mucha tos. Esa señora hace como dos años duerme sentada con frío, calor, lluvia, ojalá este mejor”. “Pobre, ojalá la hayan llevado a un lugar donde tenga cuidados. La verdad que no puede hacer una vivienda en plena avenida”. “Pregunté a los encargados de enfrente y me dijeron que se la llevó el SAME, parece que tenía problemas en las piernas. Al día siguiente pasaron a retirar sus cosas. Pobre mujer. Aprovecharon que se la llevó la ambulancia, y le sacaron sus pocas pertenencias”.

La crisis habitacional es grave, los gobiernos pasan y no traen soluciones. Propiedades en venta a precios inaccesibles, alquileres por las nubes, departamentos vacíos y la triste realidad de ver gente durmiendo en la vía pública. En la pared quedó una mancha que muestra como una sombra de la carpa donde vivía la mujer. Un vecino propuso escribir una frase ahí: “La calle no es un lugar para vivir y todos tienen derecho a residir en una vivienda digna”.

La última edición del diario Mi Belgrano con información de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez, la podés leer en forma gratuita haciendo un clic aquí. Suscribite a Mi Belgrano TV: https://www.youtube.com/@mibelgrano. Seguinos en Instagram: @mibelgrano. Si querés conocer las opciones que ofrecemos para publicar un aviso en Mi Belgrano: hace un clic aquí.