El se llamaba Jorge y ella Lucía. Los dos vivían cerca de Monroe y 3 de Febrero. Todos los días, a las 4:30 AM, se despertaban por el ruido de la campanilla del paso nivel que con el silencio de la noche, se multiplicaba. Ya despabilados y al no poder pegar un ojo, salían al balcón para apreciar el ruidoso amanecer. De un balcón al otro intercambiaban miradas. Ella siempre estaba con su short blanco y una remerita azul y el con un pantalón negro, una musculosa roja y un protector auditivo en sus orejas. El ruidoso encuentro se repetía todos los días en los balcones, a las 4.30 AM. Años más tarde, la sinfonía de la campanilla, fue reemplazada por los ruidos de la obra del viaducto Mitre, con la ventaja de que no empezaban tan temprano. Por este motivo, se interrumpieron las salidas al balcón a las 4.30 AM. Así fue que Jorge y Lucía dejaron de intercambiar miradas.

Un 14 de febrero del año 2019, Jorge salió a caminar y se cruzó con una mujer a la que le vio cara conocida. Se acercó, la miró de cerca y le dijo: esos ojos bellos, creo que son los que irradiaban mucha luz desde un balcón cercano al mío, en aquellas ruidosas madrugadas. Ella le respondió: ¿Sos el que salía con las orejas tapadas? Ambos sonrieron y caminaron juntos hasta la Plaza Alberti, donde se quedaron conversando durante varias horas. Ese fue el inicio de una historia de amor. Un mes después, en marzo de 2019, de la mano asistieron juntos al acto de reapertura de la calle Monroe, ya sin barrera. El sonido de la campanilla quedó en el recuerdo como una pesadilla para los vecinos de aquella zona, aunque para Jorge y Lucía fue el ruido que encendió la llama del amor.

