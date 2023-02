Le robaron el celular a un periodista de A24 en Zapiola y Juramento

El domingo 12 de febrero de 2023, Fabián Rubino (periodista que trabaja como movilero en A24) estaba tomando un café en un bar ubicado en Zapiola y Juramento. En un momento, un chico menor de 12 años se acercó con la supuesta intención de venderle algo, y disimuladamente se robó su celular que estaba sobre la mesa. Al darse cuenta, el periodista salió a correrlo pero en el trayecto se cayó, se golpeó la cabeza contra la vereda y tuvo que ser atendido de urgencia. Presentaba algunos cortes y hematomas y además se fracturó una de sus muñecas. Lo tuvieron que operar del meñique de una mano.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Un día después, Rubino contó en TV lo sucedido: “Estaba tomando un café en el interior de una confitería (voy adentro para que no me roben afuera). Mientras estaba leyendo el diario, entró un nene de 12 o 13 años, y ante mi descuido, tapó mi celular con unos pañuelos que estaba vendiendo y se lo robó. Cuando me di cuenta, salí y lo vi caminando mirando hacia atrás. Cuando me vio salió corriendo. Yo salí corriendo con los anteojos para leer. Eso más el calor hizo que me mareara y me caí. Me dieron cinco puntos en la ceja, me operaron, y me pusieron dos clavos. No tendría que haber salido a correrlo. Es el instinto, el de salir a buscar lo que es tuyo”.

