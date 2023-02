Mi nombre es Enrique Federico Ruiz Langtry. Soy un octogenario entusiasta de la fotografía desde muy joven, tan así que allá por 1960 ya tenía mi propio laboratorio de revelado en blanco y negro. Fueron pasando los años y cambiando las técnicas, hasta que encontré en el 2013, aproximadamente, la posibilidad de digitalizar fotos. Empecé a ver que en la red aparecían colecciones de tomas antiguas de distintas ciudades, entre ellas Buenos Aires, cuya historia también me apasionó desde joven y de la que tenía abundante material. Inmediatamente solicité el ingreso y fui aceptado en un grupo especializado en fotos antiguas de Buenos Aires, pero al poco tiempo, pude darme cuenta de que era demasiado grande la cantidad de material que existía como para dedicarme a un espectro tan amplio, motivo por el cual se me ocurrió crear una página dedicada a la zona por la que circulaba frecuentemente desde mi niñez e infancia, o sea “Belgrano y otros barrios aledaños” y tal es el nombre que opté para esa colección que comenzaba a formar.

Realmente nunca viví técnicamente en Belgrano sino en Palermo, a 150 metros del límite actual que es la calle Zabala y vivía en Vuelta de Obligado entre Aguilar y Céspedes. Tenía algunas fotos tomadas por mí, otras de recortes de diarios y revistas y sinceramente pensaba que podría juntar 50, 70, 100 fotos como máximo, sin imaginar que llegaría al número de 3800 fotos, que son las que tengo publicadas hasta el presente, y contando con más de 5600 seguidores. Como soy una persona muy detallista, siempre me tomo el trabajo de identificar con la mayor exactitud posible, el lugar y la fecha de la toma. Además antes de publicar cada foto, obtenida en diversos medios, sean páginas en Internet, revistas antiguas o particulares que me las hacen llegar, les aplico un proceso de mejorado en cuanto a su nitidez y contraste, tratando de no desvirtuar su esencia original, como asimismo, numerándola y colocándole a todas un texto explicativo al pie de la misma. Con la ayuda de mi esposa, llevamos un registro de todas y cada una de las fotos que se van publicando. En realidad, la colección no se compone solamente de fotografías, ya que en varios casos se incluyen mapas antiguos y planos para poder ubicar mejor cada foto, tales como comentarios ilustrativos e históricos sobre la imagen, aportados muchas veces por nuestros seguidores.

La tarea es ardua pero gratificante, ya que el objetivo de la página, no es solo el de acumular imágenes sino el de despertar gratos recuerdos en todo aquel que vivió en los lugares mostrados, o los agradables momentos en los cuales alguien se identifica o reconoce un familiar, como se ha dado en más de una circunstancia. En mi caso particular, tuve la grata sorpresa de reconocer a mi papá en una foto de la plaza de mayo en 1955; en realidad mérito de mi esposa que fue quien lo identificó. Quienes quieran visitar la página pueden ingresar a: https://www.facebook.com/belgranoyaledanios.

