Incidente en la Glorieta de Barrancas de Belgrano

El jueves 16 de febrero de 2023 poco después de las 11.30 AM, mientras se estaba realizando un casamiento en la Glorieta de Barrancas de Belgrano, un hombre insultaba a los transeúntes y paseantes. Personal de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad fue desplazado por el Departamento de Emergencia Policiales hasta la Plaza Barrancas de Belgrano, en Sucre y 11 de Setiembre. Al llegar los oficiales, el agresor tomó un palo de madera, lo partió y lanzó estocadas con la punta hacia los efectivos, lesionando a dos de ellos. Tras rodearlo, los oficiales redujeron al hombre. Intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia Área Norte que imputó al hombre por amenaza calificada y lesiones. Uno de los oficiales fue trasladado al Hospital Pirovano por un traumatismo con escoriaciones en la cabeza y la nuca. Otro efectivo, tras ser revisado por una médica del SAME, fue diagnosticado con escoriaciones leves y no hubo necesidad de ser trasladado. Se abrió un sumario de transparencia debido al accionar de los policías que se puede apreciar en el siguiente video.

