Estacionamiento en Núñez

Luis, un vecino del barrio de Núñez, nos envió la foto junto con el siguiente comentario: ¡Un poco de coherencia! ¿La municipalidad habilitó un nuevo deck gastronómico? Está ubicado en Campos Salles al 2100 sobre la mano derecha. Entre el nuevo deck y el contenedor de basura, cada vez queda menos espacio. Quienes vayan a comer a este nuevo lugar disfrutarán llenando de más autos el barrio de Núñez, donde cada vez hay menos lugares para estacionar.

Otros vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente:



“Imitan a las grandes ciudades con sus ciclovías pero esas ciudades también tienen predios gigantes con estacionamientos a precios módicos, acá nada”. “A los edificios que construyen no los obligan a poner las suficientes cocheras”. “No se le puede pedir lógica a gente que te cobra impuestos, multas y además te ponen a comer al lado de un contenedor. El postre es compartido con aromas y ratas, es una locura”. “Ese deck es para esperar, no es para mesas. Ocupa lugar porque es innecesario”. “Vivo enfrente y nunca vi a nadie en el deck, está de adorno”. “El estacionamiento es un verdadero problema. No hay lugar en la calle y tampoco se puede conseguir estacionamiento pago”. “Por Iberá hay más de 3 decks”. “Ni hablar en Palermo, Colegiales, Villa Crespo. Ya no hay lugar donde estacionar y el Gobierno de la Ciudad insiste con estas cosas”.



