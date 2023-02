María Luisa, una vecina del barrio, nos envió la foto junto con el siguiente comentario: “En Av. Juramento entre Cabildo y Vuelta de Obligado hay 4 paradas de colectivos (el 113 y diferentes ramales de la línea 60). Es un lugar muy concurrido por una gran cantidad de pasajeros. Pero lamentablemente hay que esperar en las paradas a la intemperie, ya que no hay refugios ni árboles. En estos días tan calurosos es agobiante esperar bajo el sol. Se agrega además el mal olor que despiden los dos contenedores de basura que no se desinfectan. ¿Ningún funcionario ve esto? Hace años que está así, los usuarios no nos merecemos este maltrato. Lo mismo sucede en las paradas de Belgrano C a partir de la remodelación. ¿A nadie de la Comuna 13 le llamó la atención esto?”.

Otras personas que vieron esta publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano), hicieron los siguientes comentarios: “Es tal cual. Saqué fotos de las paradas de donde salen los colectivos en la estación Belgrano C. Es salvaje dejar así las paradas sin techo a pleno sol”. “Los funcionarios no usan los colectivos y no piensan en el ciudadano cuando planifican. Es más, varios ni viven en CABA”. “Árboles no habrá mientras siga esta gestión en el Gobierno de la Ciudad, que parece odiar la vida verde”. “Ponen cemento alrededor de los árboles sin dejar espacio, de esa forma al no entrar agua se van secando sus raíces con el tiempo y finalmente mueren”. “En la Av. Cabildo, arrasaron con todos los árboles”.

En Julio del año pasado habíamos publicado un reclamo similar, en el que un vecino se quejaba por las paradas de colectivos en la Estación Belgrano C.

