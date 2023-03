Renovación de la Licencia de Conducir

Después de la prórroga por dos años, debido a la pandemia, muchos conductores tienen que renovar sus licencias. Para ello, en primer lugar, deben verificar que no tienen ninguna infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires (se puede hacer la consulta desde la Web: https://buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/consulta-de-infracciones). Luego tienen que realizar, de forma virtual, la Charla de Renovación desde la Web: (https://buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/cursos-de-renovacion-online). A través de diferentes videos se invita a reflexionar sobre los riesgos en la vía pública. Allí se encuentran las herramientas necesarias para identificar los factores que intervienen en los siniestros viales, entender que con una actitud preventiva todos los siniestros pueden evitarse y asumir que todos somos parte del problema y de la solución. El programa dura alrededor de 50 minutos. Consiste en una serie de videos cortos, intercalados por preguntas que el conductor tiene que contestar correctamente para poder avanzar hasta el final. En caso de responder incorrectamente, debe volver a ver el video anterior.

En tercer lugar hay que abonar en la Web: https://bope.prd.ansv.gob.ar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Una vez abonado tiene 60 días de validez. Solo para la Categoría D (Profesionales), es necesario tramitar el Certificado de Antecedentes Penales desde la Web: https://www.argentina.gob.ar/justicia/reincidencia/antecedentespenales. Una vez que se hayan cumplido todos los pasos anteriores, se puede comenzar el trámite de forma virtual desde la Web https://buenosaires.gob.ar/tramites/renovacion-de-licencia-de-conducir. Luego de verificados los requisitos y dentro de las 48 horas, el conductor recibe por correo electrónico la agenda de turnos para que seleccione día y horario para concurrir a una sede, y la Boleta Única Inteligente (BUI) para abonar el trámite (el turno queda confirmado una vez que se lo abona). El costo de la Renovación de Licencia de Conducir es de $2650 y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) sale $1500. En caso de que el conductor utilice anteojos, lentes de contacto y/o audífonos para circular, debe llevarlos el día de la renovación.

Un periodista de Mi Belgrano realizó la renovación en la Sede Comunal 13 (Av. Cabildo 3067) en el mes de febrero y cuenta aquí su experiencia: “El trámite es bastante rápido. Al llegar, cargué el número de DNI en una máquina y me dirigí hacia el fondo, donde está el área de renovación. Esperé sentado hasta que me llamaron por pantalla, y de a poco fui avanzando por los diferentes puestos. En el inicial empecé el trámite y en el siguiente me tomaron una foto. El psicólogo me hizo hacer unos dibujos, después hice el examen de vista para luego pasar por el médico. Antes de imprimir el registro, me lo mostraron en una pantalla para que verificara si estaban todos los datos correctos. En menos de una hora, obtuve mi nuevo registro que vence dentro de 4 años. Me atendieron muy bien y me fui contento del lugar. Solo puedo hacer dos críticas: 01) Era un día de mucho calor, y no encontré ningún dispenser con agua, algo muy necesario para poder hidratarse. 02) La pantalla en la que aparecen tu nombre y apellido y el lugar a donde tenés que presentarte, incluye todos los trámites del piso (que son muchos) entonces se escucha el ruido de llamado cada dos segundos. Al salir de allí los oídos quedan retumbando”.

