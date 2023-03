Uso responsable del agua potable

Actualmente, AySA potabiliza más de 250 litros de agua por día por persona, y ante el gran consumo y las altas temperaturas, pide a la población cuidar un bien esencial y hacer un uso responsable y solidario para que el agua pueda llegar a cada hogar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se necesitan entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para cubrir las necesidades básicas de higiene, tareas domésticas y cuidado de la salud. En sus plantas y establecimientos, AySA produce más de 6 millones de m3 de agua por día, tres veces más per cápita, de lo estimado por la OMS.

Sin limitar el consumo básico y necesario para la alimentación y la higiene personal, pero prestando atención a ciertas situaciones cotidianas en las que se desperdician grandes cantidades, se puede reducir el derroche de agua. Mientras se extienda la ola de calor, AySA recomienda priorizar los usos esenciales y de higiene, evitando actividades que puedan postergarse. Aysa Aconseja: No utilizar el agua potable en actividades que pueden postergarse. Si se lava el auto o la vereda, hacerlo con un balde. Regar por la tarde o muy temprano, cuando la temperatura baja, para que el agua no se evapore. No dejar correr el agua innecesariamente al lavar los platos, manos o dientes. Bañarse rápido y cerrar la canilla al enjabonarse. Cuidar más el agua cuando hay cortes de luz.

Ante cualquier duda AySA recuerda a los vecinos que pueden comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas, WhatsApp: 11-5984-5794 o en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Twitter: @aysa_oficial, Facebook: AySA.Argentina, Telegram: @AySA_Oficial_bot o por el chat-bot en el sitio web http://www.aysa.com.ar de 6 a 24 horas.