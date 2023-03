La caída de Pradón desde el séptimo piso

Un día como hoy pero hace 19 años, el 15 de marzo de 2004, la vedette Alejandra Pradón cayó de un séptimo piso. Estaba en el balcón de su departamento ubicado en un edificio del barrio de Belgrano (Mendoza al 1900). Las ramas del árbol que se elevaba hasta más allá del sexto piso del edificio, amortiguaron la caída y evitaron que fuera mortal. Alejandra sufrió varias fracturas y fue internada en la Clínica Suizo Argentina.



Su novio, Fabricio Lallana, estaba con Pradón el día de la caída. Fue demorado en la comisaría 33 y caratularon la causa como una presunta “tentativa de homicidio”. Los investigadores dijeron que en el departamento no había ningún desorden que indicara una pelea previa, aunque algunos vecinos del barrio aseguraron que los peritos policiales habrían recogido, en la vereda del edificio, prendas de su novio que Pradón había arrojado a la calle. Una semana después, la Justicia porteña realizó una reconstrucción de la caída con la presencia del novio de Pradón que permanecía detenido. Con el procedimiento, el juez intentó determinar si se trató de un accidente o de una agresión. Los investigadores lanzaron al vacío un muñeco con las mismas dimensiones y peso de la vedette.Unos meses después, el ex novio de Pradón fue sobreseído de la causa. La jueza consideró que no tuvo responsabilidad en la caída y que el accidente pudo haber sido causado por una pérdida del equilibrio o una alteración de la posición de la maceta sobre la cual estaba subida, por un resbalón o un vahído.



