Un patio de juegos renovado

Con un diseño innovador que hace referencia a las típicas casitas escandinavas, bajo la temática “Casitas de Bergen”, se inauguró el patio de juegos de la Plaza Noruega que está ubicada en Amenábar y Mendoza. Se cambió el piso con material de caucho antigolpes y se incorporaron lomadas aptas para todas las edades, para que todos puedan hacer uso de los juegos. Se creó un espacio de calma para que los niños con autismo puedan retirarse a un lugar más tranquilo para luego volver a jugar. Además se incorporó dentro del espacio un sector de permanencia para los adultos para que puedan descansar y acompañar a los niños.

Mateo, un vecino de la zona, en comunicación con la redacción del diario Mi Belgrano dijo: “Esperemos que se haga el mantenimiento adecuado para que los chicos puedan disfrutar de este espacio durante mucho tiempo. También es importante que la gente cuide el lugar”. Otros vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano), opinaron lo siguiente: “De paso quitaron unos cuantos metros cuadrados de verde, cemento disfrazado de puesta en valor. Esos juegos se podrían haber colocado exactamente en el mismo lugar de los otros”. “El pasto se seca porque riegan diariamente para que se pudra y volver a facturar el sembrado. La variedad que plantan no sirve para una plaza”. “También hace muy poco arreglaron nuevamente la Plaza Alberti y ya casi no tiene césped otra vez, ampliaron el canil y le pusieron comodidades y los perros siguen sueltos por toda la plaza. Los espacios para hacer deportes son muy chicos, juegan al fútbol y terminan secando el pasto de los alrededores. Es una lástima que se invierta tiempo y dinero, y no se cuide, se malgastan mucho los fondos públicos. Las autoridades deben ocuparse con personal capacitado para que los espacios públicos se utilicen correctamente y no se deterioren inmediatamente”. “Va demasiada gente y cuidan muy poco, está tan naturalizado el rompé, cuidá poco, total no es tuyo”. “Quedó todo divino pero no vi las hamacas ni juegos para chicos con diferentes condiciones”.

