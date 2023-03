Susana, una vecina del barrio de Núñez, envió el siguiente reclamo: “Desde mitad de Diciembre 2022 no colocan más los Contenedores Orgánicos en la plaza Félix Lima ubicada entre las calles Arias, Cuba, Ramallo y Arcos. He llamado muchas veces al 147, me comienzan a tomar mis datos y se corta. Intenté enviar mensajes dando aviso de esto a la página del GCBA pero me da error. Espero vuelvan a colocarlos pues con ellos hacen compost y no agredimos tanto al planeta”.

Desde hace unos años, los vecinos pueden llevar sus residuos orgánicos a las 10 Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial de la Ciudad, donde están los contenedores para depositarlos. Funcionan de 8 a 14 horas y la recolección de estos restos se realiza los sábados. Los residuos deben ser depositados en bolsas cerradas en un contenedor a disposición con la leyenda “orgánicos” y pueden contener en su interior: frutas, hortalizas y tubérculos, legumbres, verduras y cereales, pasto recién cortado, flores, cáscara de huevos, cáscaras y carozos de frutas y verduras, yerba, café, saquitos de té e infusiones, hojas secas y restos de ramas. Todos estos restos orgánicos son transformados en compost, un abono natural, rico en nutrientes, que se utiliza para rellenar espacios verdes, mejorando la estructura del suelo. Con 2.000 kilos de residuos orgánicos se pueden generar 900 kilos de compost, lo que permite abonar 1.280 metros cuadrados de superficie.

