A diez años de la inundación

A continuación recordamos una nota escrita por Marta Balado, una vecina del barrio de Colegiales, el 02 de Abril de 2014.



Pobre memoria la de los porteños; hace escasamente un año, el 2 de Abril de 2013, una descomunal lluvia de más de 155 mm en 2 horas, ocasionó el anegamiento de La Plata, el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, especialmente en los barrios de Saavedra, Belgrano, Colegiales, Nuñez, Paternal, Palermo, Bajo Flores y Villa del Parque. Nuestra comuna estuvo entre las más castigadas de la ciudad. No es casual que el desastre se ensañó en aquellos barrios donde la construcción de torres proliferó desordenadamente y sin control en las últimas décadas. Allí la falta de drenajes, los arroyos tapados en forma inadecuada, los desagües pluviales que datan del año 1940, cuando la ciudad era baja, los caños con diámetros y caudal no correspondiente al existente, las construcciones permitidas antirreglamentarias, las fallas en metereología, desacertados pronósticos del tiempo, avisos previos sobre las posibilidades de catástrofes nulos, la falta de espacios verdes que ayuden el drenaje del agua, insuficiente vegetación en espacios públicos, plazas y parques, la falta de verde y árboles en las veredas que ayuden al drenaje del agua, la nula reforestación, los desagües, tapas, bocacalles y alcantarillas deficientes e inadecuadas, la acumulación de basura en exceso, la falta de mantenimiento y limpieza pública, el exceso de cemento y asfalto, la pésima urbanización paisajística y de diseño arquitectónico, sapitos y túneles inundados hasta el techo durante días por falta de elementos para “achicar” el agua allí estancada.



Para los vecinos de nuestra comuna aquello fue volver a empezar sin nada: casas, muebles, electrodomésticos, electrónicos, comercios, autos, escuelas, bibliotecas, hospitales, todo fue desolación. Pero lo peor se supo después: ocho muertos en la zona, ahogados o electrocutados muchos dentro de sus propias viviendas. Algo impensable en la Bs As del Siglo XXI. Y después vinieron las explicaciones oficiales sobre lo inexplicable; nadie dijo que desde 1985 cuando a raíz de un temporal similar, fue cuando se realizó POR ÚLTIMA VEZ (hace 28 años) la limpieza de los túneles del arroyo, que corren bajo la Av. García del Río. Protestas de los vecinos con cacerolas, conformación de la Asamblea de vecinos de Saavedra; cacerolazos por cortes de energía eléctrica durante días en 14 barrios de la CABA, cientos de semáforos fuera de servicio, 60 escuelas sin clases, la mayoría en las comunas 12 y 13, 2300 evacuados por razones de seguridad en el Barrio Mitre.



Se cumple un año de aquel luctuoso 2 de Abril, ¿Qué se ha hecho desde entonces, al margen de la inmensa solidaridad ciudadana que caracteriza a los argentinos ante estas catástrofes? Podríamos decir que a nivel de nuestra comuna 13, prácticamente NADA. No hay un plan de emergencias para inundaciones o catástrofes; los servicios de emergencia dependientes del gobierno de la CABA se han trasladado al centro de la ciudad y siguen careciendo de móviles, equipos y personal capacitado en número suficiente como para atender estos siniestros; se ha continuado la construcción de edificios torres, sin atender a los reclamos de los vecinos y del CCC13 que denuncian la saturación de todos los sistemas de desagües cloacales, de suministro de agua, de energía, etc. Se sigue cubriendo de cemento los escasos espacios verdes de la comuna, aun en zonas especialmente inundables como lo es la del puente de Av. Elcano y los Incas, bajo el ferrocarril, hoy rediseñadas a puro cemento con una plazoleta sobreelevada que hace de dique de contención para empeorar la situación de vieja data en Av. Elcano que suele cubrirse con más de medio metro de agua, desde Conde hacia Cabildo. No se han encarado las obras de limpieza de los canales que contienen a los arroyos de la comuna; son caños de 13 mts de diámetro que tienen una luz de poco mas de 2 mts desde la superficie del agua al techo en días normales, por la acumulación de basura en el lecho de los ductos y que se atoran totalmente ante una lluvia de proporciones; los sumideros son escasos y están tapados, la recolección de residuos es arbitraria, como la recolección de ramas y hojas en tiempos de poda, las que permanecen varios días en las veredas hasta su efectiva recolección.



Mientras tanto, el gobierno de la CABA “embellece” nuestra comuna colocando nuevas capas de asfalto sobre las ya existentes, construyendo la plazoleta central en Av. Cabildo, la que deberá destruirse si se cumple el proyecto del nuevo carril central exclusivo en esa arteria (mal llamado metrobus), construyendo ciclovías que no conducen a ningún lado, como la de calle Superí que se interrumpe abruptamente antes de Monroe, planificando nuevos túneles como el proyectado para la Av. Congreso y 3 de Febrero, que reducirá los 4 carriles actuales a uno sólo rumbo a Libertador. Tengamos memoria y no volvamos a horrorizarnos ante la tragedia evitable de gigantescas pérdidas, ante todo, humanas. Reclamemos las obras que inteligentemente necesita nuestra comuna; participemos en asambleas barriales o en el Consejo Consultivo Comunal para aportar soluciones al gobierno central de la CABA a fin de evitar nuevas catástrofes. Es nuestro derecho y nuestra obligación con los damnificados del 2 de Abril de 2013.

