A tres años de la Pandemia

En Marzo de 2023 recordamos los comienzos de la pandemia por Covid-19, que se inició en China e impactó en la Argentina el 3 de marzo de 2020 cuando se registró el primer caso en nuestro país. Con las noticias de otras partes del mundo sobre contagios y fallecimientos que sucedían en esos países, sabíamos que indefectiblemente iba a llegar a Sudamérica en el corto plazo. Las políticas que asumieron los gobiernos eran, en general, similares, cuarentenas de mayor o menor intensidad que prevenían la circulación del virus. Los primeros días de cuarentena llegaron, y con eso la actividad económica y laboral cambió para todos, y muchos comenzaron a reconfigurar sus esquemas e incorporar nuevas formas alternativas de trabajo. La preocupación era absoluta, por nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, el Covid comenzaba a extenderse por la población y la angustia por los contagios y fallecimientos no cesaba.

A fines de Marzo de 2020, recibí un llamado de “El Tolo”, un amigo de oficio Caddy y vecino del Bajo Belgrano. Me comentó que la situación se estaba complicando y que varias personas y familias que tenían trabajos “al día” no estaban accediendo a una comida diaria, y que las personas en situación de calle no tenían para comer porque los comedores oficiales y no oficiales habían cerrado. En ese complicado contexto, desde la Agrupación Manuel Belgrano nos pusimos en campaña y así fue que comerciantes, pequeños empresarios, profesionales independientes y estudiantes, junto a los Movimientos Sociales y las organizaciones de trabajadores nos organizamos para llevar una cena digna, todos los días, a la esquina de La Pampa y Húsares. Allí aproximadamente 50 personas comían por lo menos una vez al día. Ahí estuvieron Laurita, Eze Tula, Ely, Eli Estrella, Miguelo, Dani, María, Marcela, su hija Paula, Ana, Facundo, Ketty, y muchos compañeros y vecinos de Belgrano, que tomando todas las precauciones y armando una ingeniería particular, nos ocupábamos de servir la cena todos los días en aquella esquina. Entendimos que eso es lo que teníamos que hacer quienes tenemos convicciones, quienes respetamos y queremos a la comunidad de Belgrano, dejando bien en alto el nombre y los valores que adquirimos en el “Centro Recreativo Manuel Belgrano” de Av. La Pampa.

Por último queremos agradecer a los trabajadores de la salud, a los artistas y personas de los medios de comunicación que nos ayudaron en ese momento tan difícil, y particularmente a Marcela por ponerse al hombro esa acción.

Joaquín Ramirez (Agrupación Manuel Belgrano)

