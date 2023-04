Una mudanza de locos

Pepe no tenía otra opción que mudarse. El dueño del departamento que alquilaba en Belgrano no quería hacerle un contrato por tres años tal cómo indica la ley vigente. Le ofrecía arreglos extraños e ilegales, que eran inaceptables. Empezó su búsqueda con la idea de quedarse en la zona. Cada vez que se comunicaba por algún departamento publicado, le informaban que ya estaba reservado. Por otro lado, nadie quería aceptar como garantía a la propiedad de su madre jubilada de 84 años. Además le pedían que sus ingresos tripliquen el valor del alquiler, un requisito muy difícil de cumplir.

Finalmente un amigo le ofreció un departamento que tenía en Núñez y así pudo concretar la mudanza. Como no tenía tantas cosas, contrató una camioneta mediana, porque un camión le saldría una fortuna. Comenzó la mudanza con serios inconvenientes porque la camioneta estacionó sobre la ciclovía de Amenábar. Todos los ciclistas puteaban al chofer que trataba de explicarles que no tenía otra alternativa que parar ahí. Pepe y compañía trataron de acelerar todo, pero estuvieron por lo menos una hora molestando a los ciclistas. El lugar de destino era sobre la Av. Crámer donde tampoco fue muy sencillo detener la camioneta en algún lugar adecuado como para no molestar al tránsito y a los peatones. Fue caótica la mudanza, pero finalmente terminó.

Claro está que después continuaron los inconvenientes, pero de otro tipo. La empresa de Cable que prometió mudar el servicio tal cual (Internet y 3 bocas de TV), en la nueva dirección instaló fibra óptica en lugar de cable coaxil, entonces puso solo una boca de TV porque había un solo decodificador. Tras largas discusiones y después de hablar con alrededor de 20 empleados, y perder horas y horas de su tiempo, Pepe logró que la empresa se digne a instalar las dos bocas faltantes.

Entre la nueva ley de alquileres que complicó la vida de Inquilinos y Propietarios, lo poco que están preparadas la calles de nuestra ciudad para realizar una mudanza, y algunas empresas de servicios que maltratan a sus clientes, el cambio de domicilio resulta ser una pesadilla, una situación estresante que seguramente la tendrá que tratar Pepe en sus próximas sesiones de terapia.

La última edición del diario Mi Belgrano con información de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez, la podés leer en forma gratuita haciendo un clic aquí. Si querés conocer las opciones que ofrecemos para publicar un aviso en Mi Belgrano: hacé un clic aquí. Si te gusta nuestra Web y querés ayudarnos a crecer cada día más hacé un cli aquí. Suscribite a Mi Belgrano TV: https://www.youtube.com/@mibelgrano. Seguinos en Instagram: @mibelgrano.