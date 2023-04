Coldplay en River

En el 2022, la banda británica Coldplay realizó 10 shows en el estadio Monumental (25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre) superando el récord de 9 presentaciones de Roger Waters en el año 2012, las 5 fechas de los Rolling Stones y los 6 conciertos de Soda Stereo en 2007.



El miércoles 19 y el domingo 23 de abril en todos los Cines Showcase (salvo salas de Villa Allende), se podrá disfrutar del recital de Coldplay. Recordamos que el Showcase en el barrio de Belgrano, está ubicado en Monroe 1665 (esquina Arribeños). Las entradas están a la venta en www.todoshowcase.com.

La banda suena en la pantalla grande en un nuevo e impresionante montaje que fue grabado durante las diez noches en las que Coldplay agotó todas las entradas en el estadio Monumental. Este concierto cuenta con un sonido remasterizado y efectos visuales del director Paul Dugdale (ganador de un BAFTA y nominado a un Grammy). Luces, láseres, fuegos artificiales y pulseras LED llenan la pantalla en un concierto que The Times calificó como «el mayor espectáculo de música en directo de la historia». Junto a éxitos clásicos como Yellow, Fix You, Viva La Vida, My Universe y A Sky Full Of Stars, la película cuenta con apariciones estelares de invitados, como Jin de BTS con el debut en directo de su single The Astronaut, que ha batido todos los récords. Este corte también incluye parte de documental, con especiales escenas entre bastidores y entrevistas inéditas con la banda.

La última edición del diario Mi Belgrano con información de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez, la podés leer en forma gratuita haciendo un clic aquí. Si querés conocer las opciones que ofrecemos para publicar un aviso en Mi Belgrano: hacé un clic aquí. Si te gusta nuestra Web y querés ayudarnos a crecer cada día más hacé un cli aquí. Suscribite a Mi Belgrano TV: https://www.youtube.com/@mibelgrano. Seguinos en Instagram: @mibelgrano.