Olazábal y Vuelta de Obligado

Daniel, un vecino del barrio de Belgrano, nos envió la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente mensaje: “El colectivo que ven en la foto, estuvo un largo rato haciendo maniobras para poder doblar en Olazábal y no chocar al auto que estaba allí estacionado. Me parece que el espacio pintado para que no estacionen tendría que ser más extenso porque así es muy complicado doblar. Hay que tener en cuenta que a la vuelta está el cuartel de Bomberos y a los autobombas se les complica maniobrar”.

