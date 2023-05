Reproducimos a continuación, reclamos relacionados con el tránsito que nos enviaron algunos vecinos.

Susi: En 11 de septiembre y Mendoza, el tránsito es de terror, y los sábados y domingos es peor. No hay semáforo y cruzar cuesta muchísimo. Todo se complica cuando hay un recital o partido en River. Estábamos contentos que sacaron la barrera pero la alegría duró muy poco. Los bocinazos no nos permiten dormir la siesta. El tránsito de Arcos y Mendoza hasta Libertador es un caos. No estoy de acuerdo con que se pueda estacionar de los dos lados.

Alejandra: Arcos y Blanco Encalada es un caos, suele haber mucho tránsito. Los peatones tenemos que apurar el paso para no ser atropellados.

Patricia: En Virrey del Pino y Moldes, en la semana hay mucho tránsito.

Sara: La ciclovía de Libertador, me complica bastante cuando quiero tomar un taxi.

Elisa: Vivo en Sargento Romero entre Monroe y Sáenz Valiente. Es un desastre el tránsito. Fuimos invadidos por los concurrentes a la Universidad Di Tella y nunca se puede estacionar. Los que no tenemos cochera no podemos usar el auto de lunes a viernes. Además soportamos todo el tránsito que se desvía de Figueroa Alcorta. Los días hábiles es una zona intrasitable.

Ana: Es necesario un semáforo en la intersección de Montañeses con Juramento y con Echeverría.

Norberto: Vivo en el barrio River y los días de partido los micros que vienen con los jugadores pasan en contramano y a gran velocidad por Almirante M. García. ¡Es un peligro!

Noemi: La esquina de mi casa, Iberá y Montañeses, es caótica todo el día, desde las 7 AM hasta altas horas de la noche. Están los padres de los chicos que van a varios colegios de alrededor y estacionan donde sea. Un infierno las bocinas, es tóxico vivir así. No hay semáforo, es una esquina peligrosa donde se hace muy difícil cruzar.

Marta: En la esquina de mi casa, Vuelta de Obligado y Comodoro Rivadavia, hay choques muy seguido.

Dani: Los colectivos de la línea 67 generalmente cruzan en rojo el semáforo de la esquina de Olazábal y Av. Balbín. Haría falta una cámara de semáforo para registrar las infracciones.

Jorge: En Blanco Encalada y Vuelta de Obligado, los colectivos pasan a toda velocidad.

Nucha: En la esquina de Elcano y Crámer se puede cruzar pero el tránsito es insoportable.

Roberto: Virrey del Pino y Av. Del Libertador tiene un cúmulo de autos, ciclistas, paseadores de perros, personas haciendo gimnasia y gente que vive bajo las vías. Pero el mayor problema es la falta de lugar en la calle para estacionar vehículos.

Gabriel: En las intersecciones de la Av. Crámer con Quesada y con Iberá, no hay semáforos, y no es para nada sencillo cruzar.

Jorge: Ciudad de La Paz y Manuela Pedraza es una esquina muy transitada. Allí doblan colectivos.

Mirta: Blanco Encalada y Av. Crámer es una esquina ruidosa, donde se escuchan muchos bocinazos.

Claudio: La esquina noreste de Manuel Ugarte y Av. Cabildo, es un desastre. Tiene semáforo y del lado de enfrente muchos conductores no saben o no entienden dónde parar y terminan entorpeciendo el tránsito.

Elena: Melián y Blanco Encalada está cortada por las vías del Ferrocarril. Hay tránsito a la mañana temprano ya que hay un jardín maternal y los papitos estacionan donde más les gusta, sin respetar la ciclovía ni las entradas de las cocheras.

Silvia: Vidal y Echeverría es una esquina peligrosa. No hay lomo de burro ni semáforo y los autos no paran. Otra esquina peligrosa es Av. Crámer y Echeverría donde la línea 113 dobla a toda velocidad y con el semáforo en rojo.

María Julia: En Virrey del Pino y Amenábar hay mucho tránsito y en general no se respeta mucho al peatón. Es difícil cruzar ya que las bicicletas y motos no respetan los semáforos.