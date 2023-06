¿Luces de emergencia del GCBA en un evento deportivo del Club Defensores de Belgrano?

Pablo, un vecino del barrio, nos envió la foto que acompaña esta nota junto con la siguiente inquietud.

Llamó mi atención la reiteración del uso de un equipo de luces de emergencia del GCBA, un recurso de todos los vecinos de la ciudad, en un evento deportivo realizado el pasado martes 30 de mayo de 2023 en el estadio de Defensores de Belgrano (Av. Comodoro Rivadavia casi esquina Av. del Libertador). Realmente me cuesta entender cual es la real emergencia, siendo un evento programado con cierta anticipación, ni tampoco el motivo por el cual el GCBA debe asistir con ese equipo al club, siendo que la institución debería poder obtenerlo (por compra o alquiler por ejemplo) de empresas privadas. En todo caso y ante un problema presupuestario podría pedir asistencia a otras entidades, o quizás directamente a la Asociación del Fútbol Argentino, a la cual está afiliada. Por favor no reiteremos esta situación, y tengamos consideración en usar los recursos de todos de forma responsable y de acuerdo a las normas vigentes. No vaya a ser cosa que realmente haya una emergencia en algún otro rincón de la Comuna y los grupos de trabajo no puedan contar con los equipos necesarios para asistir a esos vecinos en problemas.

