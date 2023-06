El polideportivo de Colegiales continúa con sus actividades

El pasado 31 de mayo de 2023, en el Polideportivo de Colegiales (Freire 120) recibieron la siguiente notificación:

En el marco del Programa denominado “Operativo Frío” dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el Polideportivo Colegiales dependiente de esta Dirección General, permanecerá cerrado a partir del 1 de junio hasta el 31 de agosto del corriente año, ambas fechas inclusive. Se solicitó el uso exclusivo de dicho Polideportivo, motivo por el cual se suspenderán todas las actividades hasta nuevo aviso.

En el grupo de Facebook “Polideportivo Colegiales” los vecinos reaccionaron. Reproducimos a continuación algunos comentarios:



“Hoy nos encontraremos en la puerta del predio para dejar muy claro que el Polideportivo Colegiales NO SE TOCA”. “¿Por qué no lo hacen en el predio que esta en diagonal? Donde lucran con el masticar y demás eventos. Una vergüenza, además esos lugares no están preparados para albergar gente en situación de calle”. “Justamente eso nos preguntábamos, tremendo predio de una cuadra ahí vacío desperdiciándose, háganlo ahí al operativo frío y que sea algo permanente y no una movida para hacerse ver en tiempos de elecciones”. “Para mí cuando el Poli quede destruido van a decir que no hay presupuesto para arreglarlo y ahí quedará disponible para que lo usen de negocio inmobiliario”. “Las personas en situación de calle necesitan un lugar calentito y no un polideportivo como el nuestro que es todo abierto, queremos lugares dignos para ellos”. “Una falta de respeto la actitud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cerrando el polideportivo sin aviso, de un día para el otro nos dejan sin clases más de dos meses, la ayuda para la gente sin techo es totalmente necesaria pero organizándolo bien y en un lugar adecuado para ello”.

Tras la fuerte oposición de los vecinos, el 01 de junio de 2023 la Secretaría informó que no se hará uso de dicho Polideportivo para el Programa “Operativo Frío”, motivo por el cual se pudo retomar el desarrollo de las actividades, dejando sin efecto lo informado anteriormente.

