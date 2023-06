Expansión del Barrio Chino

Manuel, un vecino de Belgrano, envió un Email a la redacción de Mi Belgrano explicando su preocupación.



“Hace ya más de 10 años que vivo en la zona, y últimamente, estoy viendo cada vez más presencia de personajes bastante particulares. El Barrio Chino se viene expandiendo desde hace unos años, y hoy es literalmente un lugar turístico. Los feriados, los fines de semana y hasta algunos días de semana inclusive, tiene un flujo de visitantes inmenso. Me parece que la renovación del Pasaje Echeverría y el nuevo “Shopping a cielo abierto” que se sumó como paralela a Arribeños son temas importantes para el barrio. Como consecuencia de esta expansión que trajo flujo de gente que viene a pasear, el barrio se llenó de vendedores ambulantes, trapitos, y gente en evidente estado de alcoholización o drogados. Lo más evidente de esta situación son los vendedores ambulantes, que ven el flujo de gente como una oportunidad. El problema es que están también en días de semana molestando a los vecinos. Los trapitos aparecen cuando hay partido de River más que nada, y son un problema para quienes tienen auto. Me pasa a diario que no puedo salir de casa y hacer media cuadra sin tener a algunas de estas personas molestando. La presencia de gente alcoholizada es lo peor de este cóctel, ir a cualquier supermercado supone si o si tener que encontrarse con alguno de estos individuos queriendo saltarse la fila, bebiendo alcohol afuera e incomodando a empleados y clientes por igual. Toda esta situación se me hace sorpresiva y extraña ya que este siempre fue un barrio tranquilo con abundante presencia policial, que veo se mantiene incluso al día de hoy”.

