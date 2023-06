¿Dos árboles con los días contados?

Daniela, una vecina del barrio de Belgrano, nos envió la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente texto: “En Moldes entre Monroe y Blanco Encalada hay dos árboles que tienen los días contados por una nueva obra y quisiera saber si se puede hacer algo para salvarlos. Compraron el estacionamiento, van a construir torres y no dejan árbol a la vista, casi no queda ninguno en la cuadra”.

Lo publicamos en nuestras redes sociales y otros vecinos emitieron su opinión: “Me gustaría saber cómo salvar esos árboles, me da mucha bronca ver que lo que hacen impunemente”. “Que miedo, la municipalidad no debería dar permiso para quitar los árboles, incluyéndolos en el emprendimiento. Se cambian los dólares por vida”. “Le pueden escribir a la constructora para que los trasplante”. “Mirá lo que hicieron en el Parque de la Innovación, tiraron muchos árboles hermosos para dejar nada, se ve que no les importa. El negocio inmobiliario es lo que priorizan”. “Es muy triste lo que está pasando con el arbolado en la ciudad. Además bajo el cinismo del lema Ciudad Verde”. “Desde el 2017 que tengo un pedido de poda y no dan respuesta”.

