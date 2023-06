Las plazas de la Comuna

Enrique, un vecino de Núñez, luego de leer la nota que publicamos en Mayo sobre la puesta en valor de la Plaza Ramírez, ubicada en la calle Moldes entre Manuela Pedraza y Tamborini, nos envió la siguiente sugerencia: “Que no se olviden de poner rejas a la plaza, así se evitarían los disturbios por las noches”. Silvia, una vecina de Belgrano R, nos envió a través de nuestras redes sociales el siguiente comentario: “En la Plaza de los Olmos que está entre Echeverría, Zapiola y las vías del F.C. Mitre, plantaron hace poco panes de césped. Ahora están destrozando todo, con el sistema de riego. ¡Mi conclusión es que no planifican nada!”.

Florencia Scavino, presidenta de la junta Comunal 13, hizo un posteo en su cuenta de Instagram y Facebook con el siguiente texto: “¿Sabías que en la Comuna 13 tenemos 92 espacios verdes? Contamos con un equipo de arquitectos que no solo planifican sus puestas en valor, sino que también los recorren a diario para garantizar su mantenimiento perfecto. La gran variedad en nuestros parques hacen para mí, una de las cuestiones más distintivas de la comuna: vista al río, grandes barrancas verdes, patios, juegos modernos e inclusivos, extensiones grandes para hacer deportes. ¿Cuál visitas? ¿Cuál te gusta más?”.

Algunos vecinos comentaron la publicación: “La puesta en valor que hicieron en Barrancas de Belgrano es magnífica, ahora sería pertinente que renueven la plaza de juegos porque ya algunos están en mal estado. Poner a funcionar en su máximo esplendor la biblioteca La Reina Batata también sería un gran complemento para los más chicos”. “En la Plaza Alberti, Roosevelt y Arcos, hay un canil abarrotado de perros. Los ladridos generan un nivel de ruido que excede los decibeles aceptados. Además, pobres los perros que están encimados y hacinados”. “Espero que recorran Plaza Alberti, la pusieron en valor hace muy poco y ya casi no tiene césped. A pesar del canil, los perros andan sueltos por toda la plaza y nadie hace respetar las normas. Además los espacios para deportes son muy chicos, entonces juegan al fútbol y pisan todo el pasto de los alrededores. Por favor tomen medidas”. Florencia respondió lo siguiente: “El año pasado realizamos la puesta en valor de Plaza Alberti, generamos mayor espacio y mejores servicios para su canil. Es una plaza en la que seguimos trabajando porque es muy elegida por nuestros vecinos”. “Barrancas de Belgrano, debe estar entre las plazas más lindas del mundo”. “Espero también con entusiasmo el espacio público en el playón ferroviario de Colegiales, necesitábamos el 100% verde, tendremos el 65 %, ojalá la legislatura trate y sancione el proyecto de ley que presentamos para rezonificar los 4 lotes no vendidos al espacio público que está haciendo el GCBA, sumariamos 7000 m2”. “El único espacio verde que tengo cerca es el llamado Plaza de Proximidad en Crámer al 400. Es una pena que aún no tenga nombre”. “A los vecinos nos gustaría que coloquen césped en el espacio verde de O` Higgins e Iberá, en Núñez. Hace años que está abandonado ya que ningún equipo de arquitectos planifica su puesta en valor, ni recorrieron nunca el lugar. Nadie hace el mantenimiento ni el riego”. Scavino respondió: “Hace pocas semanas el espacio que mencionas pasó a ser mantenido por la gestión comunal por lo que próximamente podrás ver sus mejoras”. “Tenemos espacios maravillosos y muy descuidados. Hace un año aproximadamente, que hay mucha suciedad y personas en situación de calle, a la que no atienden ni le generan bienestar. La indiferencia e inoperancia hace que la belleza de los espacios públicos se opaque. En Núñez, la suciedad que producen las mascotas por desatención de sus humanos responsables y por falta de limpieza por parte de la comuna, es notable”. Florencia respondió: “Todos los espacios verdes de la comuna se cuidan y mantienen con gran esfuerzo. Se trabaja de manera cooperativa con el programa Buenos Aires Presente (línea telefónica 108) para invitar a todas las personas en situación de calle a que puedan trasladarse a los paradores que ofrece la ciudad”.