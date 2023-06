Inseguridad: la opinión de los vecinos

La inseguridad es un problema que siempre preocupa, reproducimos a continuación el testimonio de algunos vecinos.

– En la noche del 17 de abril, le sustrajeron un burlete al auto de mi hija que estaba estacionado en la calle 11 de septiembre al 2900 entre Iberá y Quesada. Hace muy pocos días que tenía el vehículo y reponer el burlete le salió 8.000 pesos. Está muy enojada por ella y sus vecinos. Anteriormente, vio autos estacionados en la zona con algún cristal roto.

– A mi me robaron la batería en Av. Crámer y Núñez. Y a mi papá quisieron sacarle la parrilla de su Mercedes Benz que sale más de 150.000 pesos, menos mal que no pudieron.

– Por seguridad, quiero que en las motos circule una sola persona.

– No paseo de noche por temor.

– Vivo desde 1999 en Colegiales (Teodoro García al 2800), en este barrio de casas bajas que lucha por conservar su identidad. No he sufrido hechos de seguridad directamente, pero en mi cuadra ocurrieron dos entraderas. Me siento segura caminando en mi querido barrio, aunque algunas pocas veces algunas motos me generan inquietud. Sería importante que se controle el alumbrado público en las calles internas para que funcionen e iluminen bien. Además hay que intensificar la presencia policial en el sector del viaducto y en las calles que están alejadas de las avenidas. Hace varios meses que noto menos agentes de seguridad en nuestras calles.

