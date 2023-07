Reunión de Comisarías Cercanas

En la edición de junio de Comisarías Cercanas se reunieron en forma virtual los vecinos con Anibal Falivene, el Subsecretario de Seguridad, y con autoridades policiales de la Comuna 13. Un señor expresó su opinión: “Me cuesta entender que con la tecnología que hay, no podamos tener una prevención contra el delito más organizada”. Un vecino de Colegiales contó: “Los vecinos de la Av. Cabildo al 1400, entre Virrey Loreto y Virrey Arredondo, hace unos meses, venimos teniendo un problema provocado por una persona que acumula residuos en la vereda. Incluso colocó una especie de sillón obstruyendo por donde circulan automóviles. A partir de varias denuncias que hemos hecho los vecinos, hemos logrado que retiren los residuos. Esto me demuestra que el sistema funciona. Lamentablemente, al día siguiente, esta persona acumuló nuevos residuos. Pido por favor a las autoridades que refuercen la vigilancia en el lugar, a efectos de prevenir contravenciones de este tipo”.

Una vecina se quejó por la situación que se vive en la plaza Noruega. Un comisario inspector le respondió: “El personal policial cuando va al lugar tiene indicaciones. Si hay gente en situación de calle se activa el protocolo de llamar al 108. Si están cometiendo alguna contravención, el personal tiene que hacer una consulta con la fiscalía para ver si corresponde o no realizar el acta contravencional. Vamos a conversar con el comisario para hacer algún tipo de refuerzo en el lugar para que no tengamos esta situación”. Un hombre que vive en Núñez dijo: “Ya me robaron dos autos y una moto a mano armada. Desde Vuelta de Obligado y Vedia hasta el puente que se puede cruzar debajo de la General Paz, hay 2 cámaras y todos sabemos que los ladrones escapan a provincia pasando por allí. Un día asaltaron al remisero que me esperaba en la puerta a las 7 de la mañana. A mi hijo le intentaron robar la moto en La Pampa y Vuelta de Obligado. Les pido más presencia policial”.



Una mujer dijo que era la primera vez que participaba porque quería hacer un reclamo: “Llegué a estas charlas por Instagram. El dia 6 de Mayo hice una denuncia en la comisaría 13 A, porque un día a la mañana temprano iba al trabajo en bicicleta por la ciclovía de Virrey Vértiz, la que corre al lado del tren Tigre, y de pronto una persona que deambulaba por ahí me revoleó, salí volando, y se llevó mi bicicleta. Virrey del Pino es una boca de lobo, no hay cámaras y las luces vienen del túnel de al lado. Hice la denuncia pidiendo presencia policial, a esa hora de la mañana que está tan oscuro. Pasó un mes y hasta el momento no veo ni un solo efectivo. Tuve que cambiar mi horario de trabajo. Me parece barbaro que alienten al uso de la bicicleta pero si no podemos ir seguros no sirve de mucho”.

