Los vehículos y motos particulares radicados en la ciudad de Buenos Aires, una vez por año tienen que realizar la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTVO). El vencimiento está relacionado con el último dígito de la patente. Cero: 31 de octubre, uno: 30 de noviembre, dos: 28 de febrero, tres: 31 de marzo, cuatro: 30 de abril, cinco: 31 de mayo, seis: 30 de junio, siete: 31 de julio, ocho: 31 de agosto, nueve: 30 de septiembre.

A partir de que entró en vigencia el cambio normativo el día 04/05/2023, los autos y motos de uso particular radicados en la Ciudad de Buenos Aires deben realizar su primera revisión a partir del cuarto año de antigüedad cumplido (tomando como referencia el mes y año de patentamiento) en el mes que corresponde por la terminación numérica de la patente o a los 64.000 kilómetros, lo que suceda primero. Para los autos y motos cuya antigüedad del vehículo se encuentre entre los 4 años y menores a 7 años y menos de 84.000 kilómetros que deban renovar su verificación, la vigencia de su próxima verificación será de hasta 2 años. A partir de los 7 años de antigüedad o 84.000 kilómetros recorridos será de hasta 1 año. El costo del trámite es de $9.296 para autos y $3.495 para motos. Quedan Exentos de Pago: Jubilados, pensionados y mayores de 65 años titulares de un vehículo y que cobren hasta 2 haberes mínimos jubilatorios. Discapacitados titulares de vehículos. Discapacitados no titulares del vehículo (padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes).

Buscando el aprobado

Alfredo, un vecino de Colegiales, tenía que realizar la VTV de su vehículo. El año pasado, cuando se acordó que le estaba por vencer no pudo conseguir turno en los lugares más cercanos a su domicilio y se tuvo que ir a una planta verificadora lejana. Este año, para no tener sorpresas sacó turno con bastante anticipación y así consiguió uno en la calle Donado para un sábado a las 8 de la mañana. Con tiempo empezó a preparar su auto para no tener sorpresas. Cambió la luneta que tenía rota, compró y puso la lamparita de stop que no le prendía, y revisó todas las luces. Hizo la recarga del Matafuegos, pero no se dio cuenta que pusieron mal la fecha. Rápidamente hizo el reclamo y le cambiaron la etiqueta justo unos días antes de la VTV.

Ese mismo día recibió un Email en el que se le informaba que por razones ajenas el establecimiento no estaría abierto el día sábado. Tenía que reprogramar su turno y lo hizo para dos días antes, el jueves a las 16.30 horas. El miércoles, se dio cuenta que tenía una pérdida de agua. Ya estaba jugado, no podía hacer nada para repararlo antes de tiempo. Fue el jueves a la VTV con todo el temor a ser rebotado. Llegó al lugar y se encontró con un montón de automovilistas desconcertados, la persiana baja y un cartel con la siguiente inscripción “Planta cerrada por medidas gremiales. Deberá reprogramar su turno”. Al volver a su domicilio, ingresó a la Web para reprogramar su turno, y no pudo porque figuraba como ausente y no le permitía hacerlo. Finalmente al otro día, logró reprogramar el turno para el jueves de la semana siguiente. Entonces aprovechó para llevar al auto al mecánico para reparar lo de la pérdida de agua y de paso para que le revisara todo así no lo rebotaban en la VTV.

Finalmente llegó el día esperado. Se presentó un rato antes y había una larga fila de autos. Comenzó la revisión y le pidieron que prendiera las luces bajas, lo hizo, pero se lo reiteraron en varias ocasiones, y hasta le mostraron un cartel indicando que las prenda. Alfredo, un poco alterado respondió: “¡Ya las prendí!” hasta que se dió cuenta que no estaban funcionando. El resultado fue el aplazo. Tenía poco más de una hora para resolver el asunto o no le iba a quedar otra opción que reprogramar el turno y no usar el auto porque sino estaría circulando en infracción. A las corridas fue al mecánico, allí cambiaron las lámparas quemadas, volvió a la planta y se retiró con su ansiado aprobado.

