Choque en Conesa y Echeverría

Este domingo 23 de julio de 2023 por la madrugada, poco después de las 5 AM, chocaron un auto particular marca Fiat que circulaba por Echeverría con un patrullero que iba por Conesa. Producto del fuerte impacto, el vehículo policial perteneciente a la Comisaría Vecinal 13C terminó volcado en la esquina, frente a una vivienda. Los conductores de los dos vehículos sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Pirovano. Intervino en el caso la Unidad de Flagrancia Norte que imputó al conductor del vehículo particular por “lesiones”. Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía Federal (PFA), por estar involucrado un patrullero de la Policía de la Ciudad.

