Paseo Gastronómico en el Bajo viaducto Mitre

En el tramo del Barrio Chino, el Bajo Viaducto Mitre estrenó su paseo gastronómico con más de 25 locales. Allí conviven pequeños locales de comida callejera con bazares, regalerías y casas de indumentaria. Cuenta con baños públicos y con un sistema de monitoreo por cámaras.

Tras la construcción del Bajo Viaducto Mitre, el Gobierno de la Ciudad desarrolló un proyecto que permitió la creación de nuevos espacios de uso público, corredores peatonales y espacios verdes que se complementan con propuestas gastronómicas, comerciales y de entretenimiento. Con la elevación de la traza se eliminaron 8 cruces a nivel y se abrieron 4 calles nuevas. Las obras de los tramos restantes continúan. En la estación Lisandro de la Torre se incorporarán usos y servicios articulados con el espacio público lindero. El tramo del Hipódromo de Palermo que va desde Olleros hasta la Avenida Dorrego, se convertirá en un nuevo paseo de 11.000 m2 de espacio público que incluirá propuestas comerciales, gastronómicas y de servicios.

¿Irregularidades?

Varias organizaciones vecinales vienen denunciando irregularidades. “Patrimonio de Belgrano” presentó un amparo colectivo contra el gobierno porteño por el impacto ambiental de la obra. El ingeniero Marcelo Mithieux, uno de los vecinos denunciantes, en declaraciones al diario Página/12 dijo: “Construyeron 1,5 kilómetros de viaducto sin necesidad donde ya había un terraplén del ferrocarril, un absurdo. No hubo estudio de impacto ambiental, no figura en ningún lado. Esta zona ya estaba saturada de comercios y meterle más es patético. No hay ni siquiera estacionamientos de cortesía”.

Enrique Banfi, presidente de la Asociación Civil Vecinos de Belgrano, también en declaraciones al diario Página/12 dijo: “La operatoria con las tierras del Bajo Viaducto es un fraude contra el Estado Nacional impulsado desde el Gobierno de la Ciudad. Acá se pueden desarrollar todos los usos habidos y por haber, incluso en zonas donde no se podría como el Parque Tres de Febrero que es un área protegida. Han hecho un tajo comercial que atraviesa la ciudad y que se puede extender hacia los lados indefinidamente. Porque la ley dice que se pueden incorporar a este proyecto los terrenos del costado. Sin límite. Donde podrían, por ejemplo, comprar los clubes e incorporarlos al shopping”.