Los vecinos y el Hospital Pirovano

El pasado 24 de julio de 2023, el Pirovano cumplió 127 años. Algunos vecinos, enterados de su aniversario, escribieron sobre el hospital.

“En el Pirovano trabajaron profesionales médicos que se destacaron”. “Mi madre fue operada hace muchos años allí. Tuvo una atención de primera”. “Saludo a mi Hospital, mi lugar de pertenencia, desde hace décadas, donde me he asistido siempre, pero al que ya no puedo concurrir porque está dedicado a atender a gente que viene de otras zonas. Ni yo con mis 91 años, ni mi señora con más de 80, podemos ir a hacer cola durante la madrugada para acceder a algún supuesto turno de atención, a partir de las 8 de la mañana”. “El Pirovano tiene un excelente plantel de médicos, enfermeros y personal auxiliar y administrativo que elevan el prestigio de ese viejo y querido Hospital. Viejo pero noble y sensible con los pacientes. ¡Feliz Aniversario!”. “Tiene 127 años pero gracias a una muy buena dirección y sobre todo una excelente cooperadora, siempre se está actualizando. Cuenta con un muy buen plantel de profesionales de la salud. ¡Gracias por estar siempre!”.