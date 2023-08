Relaciones peligrosas

¿Por qué sufre una mujer?

Has sentido en alguna época de tu vida una profunda necesidad de afecto y reconocimiento, de sentirte deseada, sin tener en cuenta si tu pareja estaba en la misma sintonía?

Y luego, has sentido que él se aprovechó de ti, y que se fue transformando en un hombre exigente, llegando a atemorizarte?

Pues bien, tal vez te has topado con un individuo manipulador que trata de invadir la intimidad de la víctima elegida para manejarla y dominarla.

¿Por qué te quedas con el corazón destrozado por este tipo de relación?

Tal vez necesitabas creer en alguien y te enamoraste de la imagen e idealizaste a ese hombre sin llegar a conocerlo.

Es probable que te sientas estafada y que te cueste alejarte de él.

“Lo quise dejar pero se puso a hacer guardia en la puerta de mi casa, me llamaba todo el tiempo por teléfono, no me dejaba en paz y entonces…volví con él… porque él no podía vivir sin mí”.

En cuanto a él, el manipulador, tiene un sexto sentido para ver dónde está la necesidad de la víctima y apuntar hacia allí toda su artillería de seducción.

¿Y vos? ¿Por qué sigues a su lado?

Si te identificas con este tipo de relación, tal vez sea hora de pedir ayuda!

Como terapeuta te escucharé en tu dolor Pero también te ayudaré a recuperar tu amor propio, para que puedas conectarte con tus proyectos de vida, o bien para que puedas crear nuevos proyectos que te liberen de esa dependencia.

En cuanto a él…Raramente nos consultará…¿Para qué?…Si él siempre tiene razón y no nos necesita.

Licenciada Adriana Lisondo

WhatsApp: 11-5127-8094

Web: www.licenciadalisondo.com.ar

Email: licenciadalisondo@hotmail.com